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Курс юаня на Мосбирже днем перешел к снижению - 19.02.2025, ПРАЙМ
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Курс юаня на Мосбирже днем перешел к снижению
Курс юаня на Мосбирже днем перешел к снижению - 19.02.2025, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже днем перешел к снижению
Курс рубля в первой половине сессии перешел к росту против юаня, который снижается в район отметки 12,3 рубля, следует из данных Московской биржи. | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T13:31+0300
2025-02-19T13:31+0300
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Курс рубля в первой половине сессии перешел к росту против юаня, который снижается в район отметки 12,3 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.15 мск теряет 8 копеек, до 12,34 рубля. Дневной диапазон колебаний составляет 12,33-12,44 рубля. Объем торгов "расчетами завтра" - 3,1 миллиарда юаней. В целом ситуация на внутреннем валютном рынке остается относительно стабильной – баланс спроса и предложения валюты поддерживается жесткой денежно-кредитной политикой и сезонно сильными показателями платежного баланса, отмечает Владислав Антонов из BitRiver. "Структура внешнеторговых расчетов России продолжает трансформироваться. За 2024 год доля токсичных валют в экспортных поступлениях существенно снизилась. При этом доля рублевых расчетов заметно выросла как в экспорте, так и в импорте. Это говорит об успешной адаптации российской экономики к санкциям", - добавляет он. Стабильность рубля говорит об отсутствии негативных настроений в отношении российских активов, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "По курсу юаня начало прорисовываться пока еще несильное сопротивление чуть выше отметки 12,5 рубля, которое будет пытаться сдерживать российскую валюту от обесценивания в преддверии начала налогового периода февраля", - добавляет он.
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USD/RUB - Курс доллара к рублю, юань
13:31 19.02.2025
 
Курс юаня на Мосбирже днем перешел к снижению

Курс юаня на Мосбирже днем перешел к снижению в направлении 12,3 рубля

© fotolia.com / arctic_observer" Доллар и юань
 Доллар и юань - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
© fotolia.com / arctic_observer
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Курс рубля в первой половине сессии перешел к росту против юаня, который снижается в район отметки 12,3 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.15 мск теряет 8 копеек, до 12,34 рубля. Дневной диапазон колебаний составляет 12,33-12,44 рубля. Объем торгов "расчетами завтра" - 3,1 миллиарда юаней.
В целом ситуация на внутреннем валютном рынке остается относительно стабильной – баланс спроса и предложения валюты поддерживается жесткой денежно-кредитной политикой и сезонно сильными показателями платежного баланса, отмечает Владислав Антонов из BitRiver.
"Структура внешнеторговых расчетов России продолжает трансформироваться. За 2024 год доля токсичных валют в экспортных поступлениях существенно снизилась. При этом доля рублевых расчетов заметно выросла как в экспорте, так и в импорте. Это говорит об успешной адаптации российской экономики к санкциям", - добавляет он.
Стабильность рубля говорит об отсутствии негативных настроений в отношении российских активов, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "По курсу юаня начало прорисовываться пока еще несильное сопротивление чуть выше отметки 12,5 рубля, которое будет пытаться сдерживать российскую валюту от обесценивания в преддверии начала налогового периода февраля", - добавляет он.
% Юань - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
Юань открыл торги 19 февраля ростом
10:06
 
USD/RUB - Курс доллара к рублююань
 
 
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