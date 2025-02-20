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В коммюнике G7 скорректировали пункт о потолке цен на российскую нефть - 20.02.2025, ПРАЙМ
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В коммюнике G7 скорректировали пункт о потолке цен на российскую нефть
В коммюнике G7 скорректировали пункт о потолке цен на российскую нефть - 20.02.2025, ПРАЙМ
В коммюнике G7 скорректировали пункт о потолке цен на российскую нефть
Страны "Большой семерки" убрали из нового коммюнике призыв к ужесточению потолка цен на экспорт российской нефти, а также в целом значительно смягчили... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T21:35+0300
2025-02-20T21:35+0300
политика
g7
коммюнике
потолок цен на нефть
россия
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Страны "Большой семерки" убрали из нового коммюнике призыв к ужесточению потолка цен на экспорт российской нефти, а также в целом значительно смягчили формулировки в документе, передает агентство Bloomberg, в распоряжении которого оказался черновик итогового заявления. Ранее Bloomberg со ссылкой на проект документа сообщало, что страны "Большой семерки" (G7) изучают возможность пересмотреть потолок цен на нефть из РФ. Отмечалось, что G7 планируют выпустить заявление 24 февраля. "Переговорщики исключили упоминание о том, что союзники должны дать указания своим министрам финансов ограничить или адаптировать потолок цен на российскую нефть, чтобы подтолкнуть Москву к переговорам, что было в первоначальном варианте", - говорится в сообщении агентства. При этом указывается, что из документа также было убрано упоминание об "атлантической интеграции". Газета Financial Times ранее сообщила со ссылкой на западных чиновников, что США выступают против использования формулировки "агрессор" в отношении РФ в новом коммюнике G7. По словам собеседников издания, американские посланники возражают против формулировки "российская агрессия" и других подобных выражений, которые лидеры G7 используют с 2022 года для описания конфликта на Украине. Страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели с 5 декабря 2022 года ограничение цен на российскую нефть при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено, аналогичная мера для нефтепродуктов вступила в силу с 5 февраля 2023 года. В ответ президент РФ Владимир Путин указом запретил поставлять нефть и нефтепродукты иностранным юрлицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов человек.
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g7, коммюнике, потолок цен на нефть, россия
Политика, G7, коммюнике, потолок цен на нефть, РОССИЯ
21:35 20.02.2025
 
В коммюнике G7 скорректировали пункт о потолке цен на российскую нефть

Bloomberg: из нового коммюнике G7 убрали о понижении потолка цен на нефть РФ

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкНефтяное месторождение им. В. Филановского
Нефтяное месторождение им. В. Филановского - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Страны "Большой семерки" убрали из нового коммюнике призыв к ужесточению потолка цен на экспорт российской нефти, а также в целом значительно смягчили формулировки в документе, передает агентство Bloomberg, в распоряжении которого оказался черновик итогового заявления.
Ранее Bloomberg со ссылкой на проект документа сообщало, что страны "Большой семерки" (G7) изучают возможность пересмотреть потолок цен на нефть из РФ. Отмечалось, что G7 планируют выпустить заявление 24 февраля.
"Переговорщики исключили упоминание о том, что союзники должны дать указания своим министрам финансов ограничить или адаптировать потолок цен на российскую нефть, чтобы подтолкнуть Москву к переговорам, что было в первоначальном варианте", - говорится в сообщении агентства.
При этом указывается, что из документа также было убрано упоминание об "атлантической интеграции".
Нефтепереработка
Страны G7 собираются пересмотреть потолок цен на нефть из РФ, пишут СМИ
18 февраля, 17:35
Газета Financial Times ранее сообщила со ссылкой на западных чиновников, что США выступают против использования формулировки "агрессор" в отношении РФ в новом коммюнике G7. По словам собеседников издания, американские посланники возражают против формулировки "российская агрессия" и других подобных выражений, которые лидеры G7 используют с 2022 года для описания конфликта на Украине.
Страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели с 5 декабря 2022 года ограничение цен на российскую нефть при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено, аналогичная мера для нефтепродуктов вступила в силу с 5 февраля 2023 года. В ответ президент РФ Владимир Путин указом запретил поставлять нефть и нефтепродукты иностранным юрлицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов человек.
 
ПолитикаG7коммюникепотолок цен на нефтьРОССИЯ
 
 
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