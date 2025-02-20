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"Он уже сделал больше, чем Байден". Вице-премьер Италии оценил Трампа - 20.02.2025, ПРАЙМ
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"Он уже сделал больше, чем Байден". Вице-премьер Италии оценил Трампа
"Он уже сделал больше, чем Байден". Вице-премьер Италии оценил Трампа - 20.02.2025, ПРАЙМ
"Он уже сделал больше, чем Байден". Вице-премьер Италии оценил Трампа
Дональд Трамп за первые недели своего президентства достиг большего, чем Джо Байден за весь свой четырёхлетний срок. Такое мнение выразил итальянский... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T09:47+0300
2025-02-20T09:47+0300
политика
италия
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Дональд Трамп за первые недели своего президентства достиг большего, чем Джо Байден за весь свой четырёхлетний срок. Такое мнение выразил итальянский вице-премьер, министр транспорта и лидер партии "Лига" Маттео Сальвини. "Я с огромным уважением отношусь к Трампу, который за несколько недель делает больше, чем Байден за четыре года, в интересах всех", - процитировала политика итальянская газета Corriere della Sera. Как пишет издание, руководство партии "Лига" под председательством Сальвини также выразило "полную поддержку усилиям Трампа положить конец конфликтам".Кроме того, Джузеппе Конте, бывший премьер-министр Италии и лидер оппозиционного "Движения 5 звезд", заявил, что Трамп "разоблачает всю воинственную пропаганду Запада по Украине". Конте добавил, что Трамп говорит правду, которую "Движение 5 звезд" озвучивало на протяжении трех лет: военным путем победить Россию невозможно.Во вторник газета Sole 24 Ore сообщила, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони осталась недовольной неформальным саммитом "по Украине и безопасности" в Париже, заявив, что "нельзя создавать антитрамповский формат". Мелони также полагает, что критика европейских стран со стороны вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности была обоснованной.
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италия, сша, дональд трамп, джо байден
Политика, ИТАЛИЯ, США, Дональд Трамп, Джо Байден
09:47 20.02.2025
 
"Он уже сделал больше, чем Байден". Вице-премьер Италии оценил Трампа

Сальвини: Трамп за несколько недель сделал больше, чем Байден за четыре года

© AFP / Alberto Pizzoli Итальянский флаг на улице во Флоренции
Итальянский флаг на улице во Флоренции - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
© AFP / Alberto Pizzoli
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Дональд Трамп за первые недели своего президентства достиг большего, чем Джо Байден за весь свой четырёхлетний срок. Такое мнение выразил итальянский вице-премьер, министр транспорта и лидер партии "Лига" Маттео Сальвини.
"Я с огромным уважением отношусь к Трампу, который за несколько недель делает больше, чем Байден за четыре года, в интересах всех", - процитировала политика итальянская газета Corriere della Sera.
Как пишет издание, руководство партии "Лига" под председательством Сальвини также выразило "полную поддержку усилиям Трампа положить конец конфликтам".
Кроме того, Джузеппе Конте, бывший премьер-министр Италии и лидер оппозиционного "Движения 5 звезд", заявил, что Трамп "разоблачает всю воинственную пропаганду Запада по Украине". Конте добавил, что Трамп говорит правду, которую "Движение 5 звезд" озвучивало на протяжении трех лет: военным путем победить Россию невозможно.
Во вторник газета Sole 24 Ore сообщила, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони осталась недовольной неформальным саммитом "по Украине и безопасности" в Париже, заявив, что "нельзя создавать антитрамповский формат". Мелони также полагает, что критика европейских стран со стороны вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности была обоснованной.
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ПолитикаИТАЛИЯСШАДональд ТрампДжо Байден
 
 
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