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"Он уже сделал больше, чем Байден". Вице-премьер Италии оценил Трампа

"Он уже сделал больше, чем Байден". Вице-премьер Италии оценил Трампа - 20.02.2025, ПРАЙМ

"Он уже сделал больше, чем Байден". Вице-премьер Италии оценил Трампа

Дональд Трамп за первые недели своего президентства достиг большего, чем Джо Байден за весь свой четырёхлетний срок. Такое мнение выразил итальянский... | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T09:47+0300

2025-02-20T09:47+0300

2025-02-20T09:47+0300

политика

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дональд трамп

джо байден

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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Дональд Трамп за первые недели своего президентства достиг большего, чем Джо Байден за весь свой четырёхлетний срок. Такое мнение выразил итальянский вице-премьер, министр транспорта и лидер партии "Лига" Маттео Сальвини. "Я с огромным уважением отношусь к Трампу, который за несколько недель делает больше, чем Байден за четыре года, в интересах всех", - процитировала политика итальянская газета Corriere della Sera. Как пишет издание, руководство партии "Лига" под председательством Сальвини также выразило "полную поддержку усилиям Трампа положить конец конфликтам".Кроме того, Джузеппе Конте, бывший премьер-министр Италии и лидер оппозиционного "Движения 5 звезд", заявил, что Трамп "разоблачает всю воинственную пропаганду Запада по Украине". Конте добавил, что Трамп говорит правду, которую "Движение 5 звезд" озвучивало на протяжении трех лет: военным путем победить Россию невозможно.Во вторник газета Sole 24 Ore сообщила, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони осталась недовольной неформальным саммитом "по Украине и безопасности" в Париже, заявив, что "нельзя создавать антитрамповский формат". Мелони также полагает, что критика европейских стран со стороны вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности была обоснованной.

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италия, сша, дональд трамп, джо байден