https://1prime.ru/20250220/avto-855099467.html

Чистая прибыль Mercedes-Benz Group снизилась на 28,4%

Чистая прибыль Mercedes-Benz Group снизилась на 28,4% - 20.02.2025, ПРАЙМ

Чистая прибыль Mercedes-Benz Group снизилась на 28,4%

Чистая прибыль немецкого производителя автомобилей Mercedes-Benz Group AG по итогам 2024 года сократилась на 28,4% и составила 10,409 миллиарда евро, следует из | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T12:08+0300

2025-02-20T12:08+0300

2025-02-20T12:08+0300

авто

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/img/83306/99/833069942_0:62:1665:999_1920x0_80_0_0_6dc01213878546a452c0187c703f0bc3.jpg

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкого производителя автомобилей Mercedes-Benz Group AG по итогам 2024 года сократилась на 28,4% и составила 10,409 миллиарда евро, следует из отчетности компании. Разводненная прибыль на акцию уменьшилась до 10,19 евро с 13,46 евро годом ранее. Выручка за год при этом снизилась на 4,5%, до 145,594 миллиарда евро. По итогам четвертого квартала чистая прибыль компании составила 2,603 миллиарда евро, что на 17,6% меньше показателя за аналогичный квартал предшествовавшего года. Компания также получила меньшую разводненную прибыль на акцию - 2.57 евро после 2,99 евро годом ранее. Квартальная выручка за квартал снизилась на 3,8%, до 38,45 миллиарда евро. В том числе в Европе выручка сократилась на 8,6% год к году, в Северной Америке - выросла на 1,3%, в Азии - уменьшилась на 8,5%. Годовые продажи подразделения Mercedes-Benz Cars сократились на 3%, до 1,983 миллиона автомобилей, производство уменьшилось на 3,5%, до 1,969 миллиона авто. В четвертом квартале продажи выросли в годовом выражении на 1,1%, производство - снизилось на 7,1%. При этом по итогам 2024 года правление намерено предложить выплатить дивиденды на уровне 4,3 евро за акцию по сравнению с 5,3 евро по итогам 2023 года. Также группа объявила о программе обратного выкупа акций на сумму до 5 миллиардов евро. По итогам 2025 года группа ожидает получить выручку на уровне прошлого года. Mercedes-Benz Group AG (ранее - Daimler AG) - один из крупнейших мировых автоконцернов. Был образован в 1883 году. Штат компании по состоянию на 31 декабря 2024 года составляет 175 тысяч человек.

https://1prime.ru/20250126/avto-854435223.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, бизнес