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Чистая прибыль Renault снизилась в 3 раза - 20.02.2025, ПРАЙМ
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Чистая прибыль Renault снизилась в 3 раза
Чистая прибыль Renault снизилась в 3 раза - 20.02.2025, ПРАЙМ
Чистая прибыль Renault снизилась в 3 раза
Чистая прибыль группы Renault в 2024 году снизилась в 3 раза и составила 752 миллиона евро, следует из отчета французской компании. | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T12:59+0300
2025-02-20T12:59+0300
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль группы Renault в 2024 году снизилась в 3 раза и составила 752 миллиона евро, следует из отчета французской компании. Общая выручка компании при этом достигла 56,232 миллиарда евро, увеличившись на 7,4%. Мировые продажи выросли на 1,3% и составили 2,265 миллиона машин. Операционная прибыль составила 2,576 миллиарда евро против 2,485 миллиарда евро годом ранее. Прибыль на акцию составила 2,76 евро против 8,11 евро в 2023 году. Отмечается, что по итогам 2024 года правление компании намерено предложить выплатить дивиденды в 2,2 евро за акцию, что на 19% больше показателя за 2023 год. Renault S.A. - одна из крупнейших французских автомобилестроительных корпораций, основана в 1898 году, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.
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авто, renault duster, renault-nissan-mitsubishi, бизнес
Авто, Renault Duster, Renault-Nissan-Mitsubishi, Бизнес
12:59 20.02.2025
 
Чистая прибыль Renault снизилась в 3 раза

Чистая прибыль Renault снизилась в 3 раза в 2024 году

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип компании Renault
Логотип компании Renault - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль группы Renault в 2024 году снизилась в 3 раза и составила 752 миллиона евро, следует из отчета французской компании.
Общая выручка компании при этом достигла 56,232 миллиарда евро, увеличившись на 7,4%. Мировые продажи выросли на 1,3% и составили 2,265 миллиона машин. Операционная прибыль составила 2,576 миллиарда евро против 2,485 миллиарда евро годом ранее. Прибыль на акцию составила 2,76 евро против 8,11 евро в 2023 году.
Отмечается, что по итогам 2024 года правление компании намерено предложить выплатить дивиденды в 2,2 евро за акцию, что на 19% больше показателя за 2023 год.
Renault S.A. - одна из крупнейших французских автомобилестроительных корпораций, основана в 1898 году, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.
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