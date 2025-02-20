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Доля автомобилей китайских марок выросла в таксопарках Москвы - 20.02.2025, ПРАЙМ
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Доля автомобилей китайских марок выросла в таксопарках Москвы
Доля автомобилей китайских марок выросла в таксопарках Москвы - 20.02.2025, ПРАЙМ
Доля автомобилей китайских марок выросла в таксопарках Москвы
Доля автомобилей китайских марок выросла в таксопарках Москвы по статистике на 1 января 2025 года, заявил заместитель руководителя департамента транспорта и... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T16:21+0300
2025-02-20T16:21+0300
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авто
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Доля автомобилей китайских марок выросла в таксопарках Москвы по статистике на 1 января 2025 года, заявил заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Владимир Макаров. "Хочется, конечно, отметить, что большую часть машин сейчас составляют автомобили китайского рынка... Наверное, нет сейчас ни одного человека, который бы не воспользовался ими, неважно, на каком классе комфорта вы передвигаетесь", - сказал Макаров во время заседания круглого стола Мосгордумы на тему "Аттестация водителей легкового такси как обязательное требование для осуществления перевозок пассажиров и багажа". Как следует из материалов презентации, на 1 января 2025 года в Москве наблюдается увеличение доли китайских марок в такси: Chery, Haval и Geely, а также автомобилей марки Москвич - их в такси всего 2186.
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россия, авто
РОССИЯ, Авто
16:21 20.02.2025
 
Доля автомобилей китайских марок выросла в таксопарках Москвы

Макаров: доля автомобилей китайских марок выросла в таксопарках Москвы

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили такси
Автомобили такси - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Доля автомобилей китайских марок выросла в таксопарках Москвы по статистике на 1 января 2025 года, заявил заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Владимир Макаров.
"Хочется, конечно, отметить, что большую часть машин сейчас составляют автомобили китайского рынка... Наверное, нет сейчас ни одного человека, который бы не воспользовался ими, неважно, на каком классе комфорта вы передвигаетесь", - сказал Макаров во время заседания круглого стола Мосгордумы на тему "Аттестация водителей легкового такси как обязательное требование для осуществления перевозок пассажиров и багажа".
Как следует из материалов презентации, на 1 января 2025 года в Москве наблюдается увеличение доли китайских марок в такси: Chery, Haval и Geely, а также автомобилей марки Москвич - их в такси всего 2186.
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