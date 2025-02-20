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Китайские авто составили пять процентов от общего автопарка России - 20.02.2025, ПРАЙМ
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Китайские авто составили пять процентов от общего автопарка России
Китайские авто составили пять процентов от общего автопарка России - 20.02.2025, ПРАЙМ
Китайские авто составили пять процентов от общего автопарка России
В России на начало 2025 года было зарегистрировано около 2,4 миллиона легковых автомобилей китайских брендов, или 5% от общего автопарка страны, сообщило... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T16:45+0300
2025-02-20T16:45+0300
россия
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. В России на начало 2025 года было зарегистрировано около 2,4 миллиона легковых автомобилей китайских брендов, или 5% от общего автопарка страны, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "На начало нынешнего года в нашей стране насчитывалось 2 миллиона 356 тысяч легковых автомобилей китайских брендов... Эксперты отмечают, что на долю "китайцев" приходится 5% от общего числа зарегистрированных легковых машин в России. Иными словами, уже каждый двадцатый автомобиль относится к китайской марке", - говорится в сообщении. Самому распространенному автомобильному бренду из Китая в нашей стране - Chery - принадлежит свыше 20% от всех зарегистрированных "китайцев". В количественном выражении это составляет 528,2 тысячи единиц. Следом по данному показателю идет Geely (422,4 тысячи штук), а на третьем месте – Haval (404,3 тысячи штук). В список из пяти наиболее популярных брендов попали также Changan и Lifan (171,9 и 151 тысячи штук соответственно). Отметку в 100 тысяч машин преодолел еще Great Wall (130,7 тысячи штук). "Лидерство среди зарегистрированных в России китайских автомобилей принадлежит кроссоверу Haval Jolion, парк которого на начало 2025 года составил 164,2 тысячи экземпляров. Рубеж в 100 тысяч экземпляров покорился и кроссоверу Chery Tiggo 7 PRO MAX (104 тысячи штук). В пятерку самых распространенных "китайцев" также вошли Geely Coolray (94,7 тысячи штук), Chery Tiggo 4 Pro (83,7 тысячи штук) и OMODA C5 (74 тысяч штук)", - рассказали аналитики агентства.
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россия, бизнес, авто
РОССИЯ, Бизнес, Авто
16:45 20.02.2025
 
Китайские авто составили пять процентов от общего автопарка России

"Автостат": китайские авто составили пять процентов от общего автопарка России

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОткрытие первого международного центра китайских автомобилей "Москва-Тянья"
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. В России на начало 2025 года было зарегистрировано около 2,4 миллиона легковых автомобилей китайских брендов, или 5% от общего автопарка страны, сообщило аналитическое агентство "Автостат".
"На начало нынешнего года в нашей стране насчитывалось 2 миллиона 356 тысяч легковых автомобилей китайских брендов... Эксперты отмечают, что на долю "китайцев" приходится 5% от общего числа зарегистрированных легковых машин в России. Иными словами, уже каждый двадцатый автомобиль относится к китайской марке", - говорится в сообщении.
Самому распространенному автомобильному бренду из Китая в нашей стране - Chery - принадлежит свыше 20% от всех зарегистрированных "китайцев". В количественном выражении это составляет 528,2 тысячи единиц. Следом по данному показателю идет Geely (422,4 тысячи штук), а на третьем месте – Haval (404,3 тысячи штук). В список из пяти наиболее популярных брендов попали также Changan и Lifan (171,9 и 151 тысячи штук соответственно). Отметку в 100 тысяч машин преодолел еще Great Wall (130,7 тысячи штук).
"Лидерство среди зарегистрированных в России китайских автомобилей принадлежит кроссоверу Haval Jolion, парк которого на начало 2025 года составил 164,2 тысячи экземпляров. Рубеж в 100 тысяч экземпляров покорился и кроссоверу Chery Tiggo 7 PRO MAX (104 тысячи штук). В пятерку самых распространенных "китайцев" также вошли Geely Coolray (94,7 тысячи штук), Chery Tiggo 4 Pro (83,7 тысячи штук) и OMODA C5 (74 тысяч штук)", - рассказали аналитики агентства.
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