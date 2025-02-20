Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стало известно, из-за чего клиенты могут попасть в базу мошенников ЦБ - 20.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
https://1prime.ru/20250220/banki-855104358.html
Стало известно, из-за чего клиенты могут попасть в базу мошенников ЦБ
Стало известно, из-за чего клиенты могут попасть в базу мошенников ЦБ - 20.02.2025, ПРАЙМ
Стало известно, из-за чего клиенты могут попасть в базу мошенников ЦБ
Легитимные клиенты могут оказаться в базе Банка России с мошенническими реквизитами, если они продают криптовалюту, говорится в материале РБК со ссылкой на... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T13:38+0300
2025-02-20T13:38+0300
мошенничество
россия
банки
т-банк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/18/852390103_0:143:2827:1733_1920x0_80_0_0_eadb405087d008c020f4de351c81d388.jpg
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Легитимные клиенты могут оказаться в базе Банка России с мошенническими реквизитами, если они продают криптовалюту, говорится в материале РБК со ссылкой на руководителя центра экосистемной защиты Т-банка Олег Замиралов."Один из распространенных способов попасть в базу мошенников от ЦБ нормальному клиенту — это продажа криптовалюты с рук", - подчеркнул собеседник издания.По словам Замиралова, в случае такое сделки мошенник, представляющийся покупателем, переводит деньги на счет продавца, который в свою очередь передает криптовалюту мошеннику, не зная о мошенничестве."Покупатель находится, но покупатель этот на самом деле мошенник — платить он будет не своими деньгами, а деньгами, которые он украдет у жертвы. Жертве он дает реквизиты продавца криптовалюты и говорит, это перевод на безопасный счет, ваши деньги там будут сохранены. В результате жертва теряет деньги", - заметил он.Это приводит к убыткам для продавца и его включению в базу данных Центробанка.Еще одной причиной попадания в эту базу является неправильная регистрация счета.Центробанк ведет базу данных, которая содержит информацию об операциях без согласия клиентов. Банки обязаны приостанавливать операции, осуществленные по реквизитам из этой базы, и могут полностью заблокировать операции для клиента, если его данные находятся в списке. Однако в базу данных попадают и данные законных клиентов, у которых возникли проблемы с обслуживанием в банках, заключили в издании.
https://1prime.ru/20250219/banki-855069376.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/18/852390103_164:0:2664:1875_1920x0_80_0_0_4486dabc357775c16edb8b71d8fc2821.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, банки, т-банк
Мошенничество, РОССИЯ, Банки, Т-Банк
13:38 20.02.2025
 
Стало известно, из-за чего клиенты могут попасть в базу мошенников ЦБ

Т-Банк: из-за криптовалюты клиенты банков могут попасть в мошенническую базу ЦБ

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкТ-банк
Т-банк - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Легитимные клиенты могут оказаться в базе Банка России с мошенническими реквизитами, если они продают криптовалюту, говорится в материале РБК со ссылкой на руководителя центра экосистемной защиты Т-банка Олег Замиралов.
"Один из распространенных способов попасть в базу мошенников от ЦБ нормальному клиенту — это продажа криптовалюты с рук", - подчеркнул собеседник издания.
По словам Замиралова, в случае такое сделки мошенник, представляющийся покупателем, переводит деньги на счет продавца, который в свою очередь передает криптовалюту мошеннику, не зная о мошенничестве.
"Покупатель находится, но покупатель этот на самом деле мошенник — платить он будет не своими деньгами, а деньгами, которые он украдет у жертвы. Жертве он дает реквизиты продавца криптовалюты и говорит, это перевод на безопасный счет, ваши деньги там будут сохранены. В результате жертва теряет деньги", - заметил он.
Это приводит к убыткам для продавца и его включению в базу данных Центробанка.
Еще одной причиной попадания в эту базу является неправильная регистрация счета.
Центробанк ведет базу данных, которая содержит информацию об операциях без согласия клиентов. Банки обязаны приостанавливать операции, осуществленные по реквизитам из этой базы, и могут полностью заблокировать операции для клиента, если его данные находятся в списке. Однако в базу данных попадают и данные законных клиентов, у которых возникли проблемы с обслуживанием в банках, заключили в издании.
Деньги, калькулятор
"Участники схемы": юрист обвинил банки в потворстве мошенникам
Вчера, 16:17
 
МошенничествоРОССИЯБанкиТ-Банк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала