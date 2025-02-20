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Стало известно, из-за чего клиенты могут попасть в базу мошенников ЦБ

Стало известно, из-за чего клиенты могут попасть в базу мошенников ЦБ - 20.02.2025, ПРАЙМ

Стало известно, из-за чего клиенты могут попасть в базу мошенников ЦБ

Легитимные клиенты могут оказаться в базе Банка России с мошенническими реквизитами, если они продают криптовалюту, говорится в материале РБК со ссылкой на... | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T13:38+0300

2025-02-20T13:38+0300

2025-02-20T13:38+0300

мошенничество

россия

банки

т-банк

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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Легитимные клиенты могут оказаться в базе Банка России с мошенническими реквизитами, если они продают криптовалюту, говорится в материале РБК со ссылкой на руководителя центра экосистемной защиты Т-банка Олег Замиралов."Один из распространенных способов попасть в базу мошенников от ЦБ нормальному клиенту — это продажа криптовалюты с рук", - подчеркнул собеседник издания.По словам Замиралова, в случае такое сделки мошенник, представляющийся покупателем, переводит деньги на счет продавца, который в свою очередь передает криптовалюту мошеннику, не зная о мошенничестве."Покупатель находится, но покупатель этот на самом деле мошенник — платить он будет не своими деньгами, а деньгами, которые он украдет у жертвы. Жертве он дает реквизиты продавца криптовалюты и говорит, это перевод на безопасный счет, ваши деньги там будут сохранены. В результате жертва теряет деньги", - заметил он.Это приводит к убыткам для продавца и его включению в базу данных Центробанка.Еще одной причиной попадания в эту базу является неправильная регистрация счета.Центробанк ведет базу данных, которая содержит информацию об операциях без согласия клиентов. Банки обязаны приостанавливать операции, осуществленные по реквизитам из этой базы, и могут полностью заблокировать операции для клиента, если его данные находятся в списке. Однако в базу данных попадают и данные законных клиентов, у которых возникли проблемы с обслуживанием в банках, заключили в издании.

https://1prime.ru/20250219/banki-855069376.html

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россия, банки, т-банк