https://1prime.ru/20250220/dollar-855095676.html
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 88,5 рубля
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 88,5 рубля - 20.02.2025, ПРАЙМ
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 88,5 рубля
Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, утром в четверг опустился ниже 88,5 рубля впервые с 13 февраля, следует из данных... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T10:51+0300
2025-02-20T10:51+0300
2025-02-20T10:51+0300
usd/rub - курс доллара к рублю
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, утром в четверг опустился ниже 88,5 рубля впервые с 13 февраля, следует из данных торгов. К 10.46 мск доллар падал на 1,57 рубля относительно предыдущего закрытия - до 88,38 рубля. После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативным для рубля является только курс юаня, биржевые торги по которому идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Мосбирже. Именно этот кросс-курс и является главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
https://1prime.ru/20250220/rubl-855076566.html
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USD/RUB - Курс доллара к рублю
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 88,5 рубля
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 88,5 рубля впервые с 13 февраля
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, утром в четверг опустился ниже 88,5 рубля впервые с 13 февраля, следует из данных торгов.
К 10.46 мск доллар падал на 1,57 рубля относительно предыдущего закрытия - до 88,38 рубля.
После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативным для рубля является только курс юаня, биржевые торги по которому идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Мосбирже. Именно этот кросс-курс и является главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
Аналитик объяснил, в каком случае доллар может стоить 75-80 рублей