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Внебиржевой курс доллара упал ниже 88 рублей
Внебиржевой курс доллара упал ниже 88 рублей - 20.02.2025, ПРАЙМ
Внебиржевой курс доллара упал ниже 88 рублей
Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, днем в четверг опустился ниже 88 рублей впервые с начала сентября 2024 года, следует | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T13:18+0300
2025-02-20T13:18+0300
2025-02-20T13:19+0300
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, днем в четверг опустился ниже 88 рублей впервые с начала сентября 2024 года, следует из данных торгов. К 13.14 мск доллар падал на 2,25 рубля относительно предыдущего закрытия - до 87,72 рубля. После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативным для рубля является только курс юаня, биржевые торги по которому идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на Форексе и курс юаня к рублю на Мосбирже. Именно этот кросс-курс и является главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
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рынки, торги, мосбиржа
USD/RUB - Курс доллара к рублю, Рынки, Торги, Мосбиржа
Внебиржевой курс доллара упал ниже 88 рублей
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 88 рублей впервые с сентября 2024 года
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, днем в четверг опустился ниже 88 рублей впервые с начала сентября 2024 года, следует из данных торгов.
К 13.14 мск доллар падал на 2,25 рубля относительно предыдущего закрытия - до 87,72 рубля.
После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативным для рубля является только курс юаня, биржевые торги по которому идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на Форексе и курс юаня к рублю на Мосбирже. Именно этот кросс-курс и является главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 88,5 рубля