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Доллар дешевеет к мировым валютам - 20.02.2025, ПРАЙМ
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Доллар дешевеет к мировым валютам
Доллар дешевеет к мировым валютам - 20.02.2025, ПРАЙМ
Доллар дешевеет к мировым валютам
Стоимость доллара снижается к евро и иене в четверг днем перед выходом статистики по рынку труда США, свидетельствуют данные торгов. | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T14:29+0300
2025-02-20T14:29+0300
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается к евро и иене в четверг днем перед выходом статистики по рынку труда США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.06 мск курс евро к доллару рос до 1,0444 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0422 доллара за евро. Курс доллара к иене уменьшался до 150,06 иены с 151,47 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) сокращался на 0,32%, до 106,85 пункта. В четверг днем министерство труда США опубликует данные по рынку труда. Аналитики предполагают, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 15 февраля, поднялось на 2 тысячи с показателя предыдущей недели - до 215 тысяч. Ранее был опубликован протокол Федрезерва США по итогам его январского заседания, на котором было принято решение о сохранении учётной ставки на уровне 4,25-4,5% годовых. Согласно документу, члены комитета по открытым рынкам ФРС США считают целесообразным не проявлять спешки и осторожно подходить к изменению монетарной политики в условиях высокой неопределенности. Действия регулятора могут отражаться на динамике курса доллара.
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рынки, торги, сша
USD/RUB - Курс доллара к рублю, Рынки, Торги, США
14:29 20.02.2025
 
Доллар дешевеет к мировым валютам

Доллар дешевеет к мировым валютам перед выходом данных по рынку труда в США

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКурсы валют в Москве
Курсы валют в Москве - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается к евро и иене в четверг днем перед выходом статистики по рынку труда США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.06 мск курс евро к доллару рос до 1,0444 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0422 доллара за евро. Курс доллара к иене уменьшался до 150,06 иены с 151,47 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) сокращался на 0,32%, до 106,85 пункта.
В четверг днем министерство труда США опубликует данные по рынку труда. Аналитики предполагают, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 15 февраля, поднялось на 2 тысячи с показателя предыдущей недели - до 215 тысяч.
Ранее был опубликован протокол Федрезерва США по итогам его январского заседания, на котором было принято решение о сохранении учётной ставки на уровне 4,25-4,5% годовых. Согласно документу, члены комитета по открытым рынкам ФРС США считают целесообразным не проявлять спешки и осторожно подходить к изменению монетарной политики в условиях высокой неопределенности. Действия регулятора могут отражаться на динамике курса доллара.
Обменный пункт - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
Внебиржевой курс доллара упал ниже 88 рублей
13:18
 
USD/RUB - Курс доллара к рублюРынкиТоргиСША
 
 
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