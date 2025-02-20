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Эксперты рассказали, от чего зависит рост добычи нефти в России - 20.02.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Эксперты рассказали, от чего зависит рост добычи нефти в России
Эксперты рассказали, от чего зависит рост добычи нефти в России - 20.02.2025, ПРАЙМ
Эксперты рассказали, от чего зависит рост добычи нефти в России
Динамика добычи нефти России будет зависеть от условий соглашения ОПЕК+, и урегулирование российско-украинского конфликта с последующим ослаблением западных... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T02:32+0300
2025-02-20T02:32+0300
нефть
энергетика
экономика
москва
украина
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Динамика добычи нефти России будет зависеть от условий соглашения ОПЕК+, и урегулирование российско-украинского конфликта с последующим ослаблением западных санкций, прежде всего американских, не станет в краткосрочной перспективе толчком к ее росту, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник, их основной темой стало решение конфликта на Украине, но обсуждались и вопросы двустороннего сотрудничества. По данным МИД России, стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах. "Касательно влияния российско-украинского конфликта на динамику добычи нефти в России. В краткосрочной перспективе определяющим фактором для российской нефтедобычи будет сделка ОПЕК+. Динамика добычи будет зависеть от того, как будет меняться квота России на добычу в рамках сделки", - сказал независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов. Директор по исследованиям Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев также считает, что избыток предложения на мировом рынке нефти, который пытается сдерживать ОПЕК+, не позволит России нарастить добычу в 2025 году даже при условии смягчения санкций. Кроме того, по его словам, есть и технические ограничения на резкое увеличение нефтепроизводства. Сейчас Россия соблюдает квоту в ОПЕК+ в 9,949 миллиона баррелей в сутки. Кроме того, она участвует в добровольных сокращениях нефтедобычи, из-за чего ее целевой уровень уменьшен до 8,978 миллиона баррелей. ПОТОМ ПОСМОТРИМ В средне- и долгосрочной перспективе увеличение добычи может быть обеспечено за счет возврата доступа к зарубежным технологиям и оборудованию, которые необходимы для разработки некоторых сложных месторождений в России, считают эксперты. Например, напомнил Родионов, еще в 2014 году США ввели селекторальные санкции против Южно-Киринского месторождения в Охотском море, которое является сырьевой базой для СПГ-завода проекта "Сахалин-2". Но там можно добывать не только газ, но и нефть. "И для извлечения этих запасов необходимо использовать зарубежное оборудование, которое "Газпром" сейчас в силу этих санкций не может использовать", - сказал эксперт. Также снятие санкций может вернуть активность нефтяных компаний в Арктике и на шельфе, добавил он. URALS БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ Если американские санкции будут ослаблены, это снизит цены на фрахт и поможет снизить дисконты на российские сорта нефти, прежде всего марку Urals, отметил эксперт ИЭФ Белогорьев. "Но многое будет зависеть от того, снимет ли свое эмбарго ЕС и, если да, то как скоро и в каком объеме произойдет восстановление поставок российской нефти на европейский рынок. Если этого не произойдет, то Россия останется зависимой в основном от потребителей в Индии и Китае, что будет препятствовать обнулению дисконтов", - добавил он.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
нефть, москва, украина, сша, опек, мид рф, мид
Нефть, Энергетика, Экономика, МОСКВА, УКРАИНА, США, ОПЕК, МИД РФ, МИД
02:32 20.02.2025
 
Эксперты рассказали, от чего зависит рост добычи нефти в России

Эксперты: урегулирование конфликта на Украине не приведет к росту нефтедобычи России

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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Динамика добычи нефти России будет зависеть от условий соглашения ОПЕК+, и урегулирование российско-украинского конфликта с последующим ослаблением западных санкций, прежде всего американских, не станет в краткосрочной перспективе толчком к ее росту, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник, их основной темой стало решение конфликта на Украине, но обсуждались и вопросы двустороннего сотрудничества. По данным МИД России, стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах.
"Касательно влияния российско-украинского конфликта на динамику добычи нефти в России. В краткосрочной перспективе определяющим фактором для российской нефтедобычи будет сделка ОПЕК+. Динамика добычи будет зависеть от того, как будет меняться квота России на добычу в рамках сделки", - сказал независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов.
Директор по исследованиям Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев также считает, что избыток предложения на мировом рынке нефти, который пытается сдерживать ОПЕК+, не позволит России нарастить добычу в 2025 году даже при условии смягчения санкций. Кроме того, по его словам, есть и технические ограничения на резкое увеличение нефтепроизводства.
Сейчас Россия соблюдает квоту в ОПЕК+ в 9,949 миллиона баррелей в сутки. Кроме того, она участвует в добровольных сокращениях нефтедобычи, из-за чего ее целевой уровень уменьшен до 8,978 миллиона баррелей.
ПОТОМ ПОСМОТРИМ
В средне- и долгосрочной перспективе увеличение добычи может быть обеспечено за счет возврата доступа к зарубежным технологиям и оборудованию, которые необходимы для разработки некоторых сложных месторождений в России, считают эксперты.
Например, напомнил Родионов, еще в 2014 году США ввели селекторальные санкции против Южно-Киринского месторождения в Охотском море, которое является сырьевой базой для СПГ-завода проекта "Сахалин-2". Но там можно добывать не только газ, но и нефть. "И для извлечения этих запасов необходимо использовать зарубежное оборудование, которое "Газпром" сейчас в силу этих санкций не может использовать", - сказал эксперт.
Также снятие санкций может вернуть активность нефтяных компаний в Арктике и на шельфе, добавил он.
URALS БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
Если американские санкции будут ослаблены, это снизит цены на фрахт и поможет снизить дисконты на российские сорта нефти, прежде всего марку Urals, отметил эксперт ИЭФ Белогорьев.
"Но многое будет зависеть от того, снимет ли свое эмбарго ЕС и, если да, то как скоро и в каком объеме произойдет восстановление поставок российской нефти на европейский рынок. Если этого не произойдет, то Россия останется зависимой в основном от потребителей в Индии и Китае, что будет препятствовать обнулению дисконтов", - добавил он.
 
ЭнергетикаЭкономикаНефтьМОСКВАУКРАИНАСШАОПЕКМИД РФМИД
 
 
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