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В Москве открывается Форум будущих технологий

В Москве открывается Форум будущих технологий - 20.02.2025, ПРАЙМ

В Москве открывается Форум будущих технологий

Форум будущих технологий, на котором будут обсуждаться вопросы создания передовых материалов для разных отраслей российской промышленности, открывается в... | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T00:34+0300

2025-02-20T00:34+0300

2025-02-20T00:34+0300

экономика

промышленность

россия

москва

рф

московская область

владимир путин

ниц "курчатовский институт"

росатом

минпромторг

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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Форум будущих технологий, на котором будут обсуждаться вопросы создания передовых материалов для разных отраслей российской промышленности, открывается в четверг в Москве. Форум проводится в Москве ежегодно с 2023 года с участием президента России Владимира Путина. На форуме представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2023 году Форум будущих технологий был посвящен квантовым технологиям, в 2024 году - медицине будущего. В 2025 году форум посвящен новым материалам и химии. В программе нынешнего форума – дискуссии о технологических и научных приоритетах индустрии, инвестициях в текущие проекты и расширении производств, подготовке кадров, совершенствовании регулирования и других значимых аспектах. Форум завершится формулированием предложений по развитию индустрии новых материалов и химии. На площадке форума откроется выставка передовых разработок, на которой свои проекты представят наукоемкие предприятия со всей страны. Ведущие российские корпорации покажут прорывные технологии и достижения в области химии и новых материалов. Стенд Минпромторга РФ будет символизировать национальный проект "Новые материалы и химия". Посетители смогут ознакомиться с четырьмя направлениями нацпроекта: редкоземельные металлы, химия, биотехнологии и композитные материалы. На стенде представят инновационные разработки для медицины и сельского хозяйства, сырье для высокотехнологичных проектов, кормовые добавки и биореакторы, композитные материалы для изготовления умных протезов, деталей для автомобилей, авиации и беспилотных летательных систем, уникальную коллекцию и изделия из редкоземельных металлов и другие экспонаты. Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" представит целый ряд разработок в различных областях материаловедения. Результаты научной работы Курчатовского института находят сегодня применение в атомной промышленности, авиационном и космическом машиностроении, судостроении, микроэлектронике, медицине. Среди проектов, которые будут продемонстрированы на форуме, – авиационные детали, изготовленные по аддитивным технологиям, полимерные материалы для медицинского применения, жаропрочные материалы для двигателестроения, специальные хладостойкие стали и покрытия для арктического применения и др. Здесь же можно будет увидеть макет синхротронно-лазерного комплекса "СИЛА" – принципиально новой исследовательской мегаустановки, которая строится на площадке НИЦ "Курчатовский институт" в Протвино (Московская область). "СИЛА" превосходит по техническим характеристикам действующие и проектируемые международные проекты и позволит получать уникальные данные о структуре и свойствах любых веществ на уровне отдельных атомов. "Росатом" представит разработки организаций атомной отрасли. На стенде госкорпорации покажут технологию полного цикла получения материалов на основе бериллия для изготовления космических аппаратов, композиционный материал с включением карбида бора для защиты от нейтронного излучения, универсальную технологическую платформу для синтеза инкапсулированных радиофармпрепаратов, углеродное волокно для изготовления легких несущих конструкций в судостроении, авиации, ветроэнергетике, строительстве и других отраслях. В 2025 году Форум будущих технологий проводится при поддержке Российской академии наук, Российского научного фонда и Российского квантового центра. Соорганизаторами форума выступают Газпромбанк, правительство Москвы, госкорпорация "Росатом". Генеральный партнер – Сбер, стратегический партнер – ПАО "Россети", стратегический научный партнер – НИЦ "Курчатовский институт".

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промышленность, россия, москва, рф, московская область, владимир путин, ниц "курчатовский институт", росатом, минпромторг