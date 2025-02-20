Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Горловке при атаке ВСУ погиб водитель такси - 20.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250220/gorlovka-855084384.html
В Горловке при атаке ВСУ погиб водитель такси
В Горловке при атаке ВСУ погиб водитель такси - 20.02.2025, ПРАЙМ
В Горловке при атаке ВСУ погиб водитель такси
Водитель такси погиб в результате атаки украинских войск по центру Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T00:01+0300
2025-02-20T00:01+0300
бизнес
общество
донецк
украина
донбасс
всу
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855084384.jpg?1739998883
ДОНЕЦК, 19 фев - ПРАЙМ. Водитель такси погиб в результате атаки украинских войск по центру Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате украинской вооружённой агрессии в центре Горловки погиб водитель такси. Вечная память невинно убиенному. Соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщало в среду, что ВСУ с начала суток атаковали центр Горловки при помощи дрона-камикадзе и выпустили не менее пяти "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
донецк
украина
донбасс
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , донецк, украина, донбасс, всу
Бизнес, Общество , Донецк, УКРАИНА, ДОНБАСС, ВСУ
00:01 20.02.2025
 
В Горловке при атаке ВСУ погиб водитель такси

Мэр Приходько: водитель такси погиб при атаке ВСУ по центру Горловки

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ДОНЕЦК, 19 фев - ПРАЙМ. Водитель такси погиб в результате атаки украинских войск по центру Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько.
"В результате украинской вооружённой агрессии в центре Горловки погиб водитель такси. Вечная память невинно убиенному. Соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра.
Управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщало в среду, что ВСУ с начала суток атаковали центр Горловки при помощи дрона-камикадзе и выпустили не менее пяти "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
 
БизнесОбществоДонецкУКРАИНАДОНБАССВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала