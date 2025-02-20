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В Горловке при атаке ВСУ погиб водитель такси

В Горловке при атаке ВСУ погиб водитель такси - 20.02.2025, ПРАЙМ

В Горловке при атаке ВСУ погиб водитель такси

Водитель такси погиб в результате атаки украинских войск по центру Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T00:01+0300

2025-02-20T00:01+0300

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ДОНЕЦК, 19 фев - ПРАЙМ. Водитель такси погиб в результате атаки украинских войск по центру Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате украинской вооружённой агрессии в центре Горловки погиб водитель такси. Вечная память невинно убиенному. Соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщало в среду, что ВСУ с начала суток атаковали центр Горловки при помощи дрона-камикадзе и выпустили не менее пяти "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

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бизнес, общество , донецк, украина, донбасс, всу