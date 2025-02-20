https://1prime.ru/20250220/konflikt-855101407.html

Песков обвинил администрацию Байдена в затягивании конфликта на Украине

Песков обвинил администрацию Байдена в затягивании конфликта на Украине - 20.02.2025, ПРАЙМ

Песков обвинил администрацию Байдена в затягивании конфликта на Украине

Администрация экс-президента США Джо Байдена хотела продолжать войну до последнего украинца, новые власти США говорят о необходимости мира, заявил... | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T12:36+0300

2025-02-20T12:36+0300

2025-02-20T12:36+0300

политика

украина

дмитрий песков

джо байден

сша

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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Администрация экс-президента США Джо Байдена хотела продолжать войну до последнего украинца, новые власти США говорят о необходимости мира, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее президент США Дональд Трамп разместил пост, в котором назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов", он также поддержал необходимость проведения выборов на Украине. По словам американского лидера, рейтинг Владимира Зеленского опустился до 4%. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. "Старая, предыдущая администрация Вашингтона исходила из постулата, что нужно продолжать войну до последнего украинца, прежняя администрация Вашингтона не заявляла никаких целей о инициировании мирного процесса, они говорили только о войне и тратили на это деньги американских налогоплательщиков... Новая администрация Вашингтона придерживается иных взглядов. Они говорят о том, что необходимо как можно скорее наладить мир и сделать это посредством переговоров", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, считают ли в Кремле пост Трампа свидетельством разногласий между Украиной и США, и с кем в таком случае Москва готова вести переговоры по конфликту.

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украина, дмитрий песков, джо байден, сша