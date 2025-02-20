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Россиянам объяснили, какой кредит не нужно будет возвращать банку

Россиянам объяснили, какой кредит не нужно будет возвращать банку - 20.02.2025, ПРАЙМ

Россиянам объяснили, какой кредит не нужно будет возвращать банку

Вступление в силу закона о периоде охлаждения при выдаче кредитов с 1 сентября даст заемщикам право не выплачивать займ, выданный с нарушением антимошеннических | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T03:03+0300

2025-02-20T03:03+0300

2025-02-20T03:03+0300

мошенничество

кредит

финансы

банки.ру

мошеннические схемы

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МОСКВА, 20 фев – ПРАЙМ. Вступление в силу закона о периоде охлаждения при выдаче кредитов с 1 сентября даст заемщикам право не выплачивать займ, выданный с нарушением антимошеннических норм. Но лишь если по факту хищения денег было возбуждено уголовное дело, рассказала агентству "Прайм" Инна Солдатенкова, руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру.По ее словам, в этом случае банк или МФО не сможет требовать исполнения заемщиком обязательств, начислять проценты и передавать долг коллекторам.Принятые меры в моменте могут снизить доступность заемных средств для отдельных категорий заемщиков, которым они нужны срочно и, соответственно, привести к снижению числа оформленных кредитов и займов. Кроме того, в период охлаждения клиенты смогут отказаться от уже выданного продукта, даже если это не связано с мошенническими действиями, считает эксперт."Однако глобально на доступности займов для населения это отразиться не должно, поскольку никак не ограничивает условия их выдачи, а лишь немного корректирует механизм и не требует от кредиторов существенных трат на перестройку бизнес-процессов. Поэтому маловероятно, что они будут ухудшать ценовые условия выдачи средств заемщикам", - считает Солдатенкова.До 2026 года вступят в силу и другие нововведения для кредиторов. Так, в соответствии с утвержденными нормами им придется запрашивать и проверять ИНН заемщика, учитывать информацию из бюро кредитных историй в режиме одного окна, а с 1 марта у заемщиков появится возможность устанавливать самозапрет на получение кредита. В совокупности все это может замедлить темпы выдачи кредитов и займов.Введенные инициативы смогут сократить число несанкционированных попыток получения денежных средств. Ряд банков и так уже проводят собственные "антимошеннические" проверки перед выдачей кредита."Однако, поскольку "период охлаждения" будет распространяться не на все продукты, а алгоритм проверки кредиторами ИНН заемщика и получателя средств и синхронизации со всеми бюро кредитных историй вступит в силу не сразу, то 100-процентное искоренение случаев мошенничества маловероятно", - заключила специалист.

https://1prime.ru/20250210/kredit-854796392.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

кредит, финансы, банки.ру, мошеннические схемы