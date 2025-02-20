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Россиянам объяснили, какой кредит не нужно будет возвращать банку - 20.02.2025, ПРАЙМ
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Россиянам объяснили, какой кредит не нужно будет возвращать банку
Россиянам объяснили, какой кредит не нужно будет возвращать банку - 20.02.2025, ПРАЙМ
Россиянам объяснили, какой кредит не нужно будет возвращать банку
Вступление в силу закона о периоде охлаждения при выдаче кредитов с 1 сентября даст заемщикам право не выплачивать займ, выданный с нарушением антимошеннических | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T03:03+0300
2025-02-20T03:03+0300
мошенничество
кредит
финансы
банки.ру
мошеннические схемы
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МОСКВА, 20 фев – ПРАЙМ. Вступление в силу закона о периоде охлаждения при выдаче кредитов с 1 сентября даст заемщикам право не выплачивать займ, выданный с нарушением антимошеннических норм. Но лишь если по факту хищения денег было возбуждено уголовное дело, рассказала агентству "Прайм" Инна Солдатенкова, руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру.По ее словам, в этом случае банк или МФО не сможет требовать исполнения заемщиком обязательств, начислять проценты и передавать долг коллекторам.Принятые меры в моменте могут снизить доступность заемных средств для отдельных категорий заемщиков, которым они нужны срочно и, соответственно, привести к снижению числа оформленных кредитов и займов. Кроме того, в период охлаждения клиенты смогут отказаться от уже выданного продукта, даже если это не связано с мошенническими действиями, считает эксперт."Однако глобально на доступности займов для населения это отразиться не должно, поскольку никак не ограничивает условия их выдачи, а лишь немного корректирует механизм и не требует от кредиторов существенных трат на перестройку бизнес-процессов. Поэтому маловероятно, что они будут ухудшать ценовые условия выдачи средств заемщикам", - считает Солдатенкова.До 2026 года вступят в силу и другие нововведения для кредиторов. Так, в соответствии с утвержденными нормами им придется запрашивать и проверять ИНН заемщика, учитывать информацию из бюро кредитных историй в режиме одного окна, а с 1 марта у заемщиков появится возможность устанавливать самозапрет на получение кредита. В совокупности все это может замедлить темпы выдачи кредитов и займов.Введенные инициативы смогут сократить число несанкционированных попыток получения денежных средств. Ряд банков и так уже проводят собственные "антимошеннические" проверки перед выдачей кредита."Однако, поскольку "период охлаждения" будет распространяться не на все продукты, а алгоритм проверки кредиторами ИНН заемщика и получателя средств и синхронизации со всеми бюро кредитных историй вступит в силу не сразу, то 100-процентное искоренение случаев мошенничества маловероятно", - заключила специалист.
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кредит, финансы, банки.ру, мошеннические схемы
Мошенничество, кредит, Финансы, Банки.ру, мошеннические схемы
03:03 20.02.2025
 
Россиянам объяснили, какой кредит не нужно будет возвращать банку

Эксперт Солдатенкова: кредит с нарушением антифрода можно будет не возвращать

© Unsplash/Towfiqu barbhuiyaКошелек, деньги
Кошелек, деньги
© Unsplash/Towfiqu barbhuiya
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МОСКВА, 20 фев – ПРАЙМ. Вступление в силу закона о периоде охлаждения при выдаче кредитов с 1 сентября даст заемщикам право не выплачивать займ, выданный с нарушением антимошеннических норм. Но лишь если по факту хищения денег было возбуждено уголовное дело, рассказала агентству "Прайм" Инна Солдатенкова, руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру.
По ее словам, в этом случае банк или МФО не сможет требовать исполнения заемщиком обязательств, начислять проценты и передавать долг коллекторам.
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Принятые меры в моменте могут снизить доступность заемных средств для отдельных категорий заемщиков, которым они нужны срочно и, соответственно, привести к снижению числа оформленных кредитов и займов. Кроме того, в период охлаждения клиенты смогут отказаться от уже выданного продукта, даже если это не связано с мошенническими действиями, считает эксперт.
"Однако глобально на доступности займов для населения это отразиться не должно, поскольку никак не ограничивает условия их выдачи, а лишь немного корректирует механизм и не требует от кредиторов существенных трат на перестройку бизнес-процессов. Поэтому маловероятно, что они будут ухудшать ценовые условия выдачи средств заемщикам", - считает Солдатенкова.
До 2026 года вступят в силу и другие нововведения для кредиторов. Так, в соответствии с утвержденными нормами им придется запрашивать и проверять ИНН заемщика, учитывать информацию из бюро кредитных историй в режиме одного окна, а с 1 марта у заемщиков появится возможность устанавливать самозапрет на получение кредита. В совокупности все это может замедлить темпы выдачи кредитов и займов.
Введенные инициативы смогут сократить число несанкционированных попыток получения денежных средств. Ряд банков и так уже проводят собственные "антимошеннические" проверки перед выдачей кредита.
"Однако, поскольку "период охлаждения" будет распространяться не на все продукты, а алгоритм проверки кредиторами ИНН заемщика и получателя средств и синхронизации со всеми бюро кредитных историй вступит в силу не сразу, то 100-процентное искоренение случаев мошенничества маловероятно", - заключила специалист.
 
МошенничествокредитФинансыБанки.румошеннические схемы
 
 
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