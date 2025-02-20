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Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 21 февраля - 20.02.2025, ПРАЙМ
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Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 21 февраля
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 21 февраля - 20.02.2025, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 21 февраля
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 23,56 копейки - до 12,1252 рубля, курс доллара - на 1,92 рубля, до 88,5103 рубля,... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T17:38+0300
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рынки
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 23,56 копейки - до 12,1252 рубля, курс доллара - на 1,92 рубля, до 88,5103 рубля, курс евро - на 1,6 рубля, до 92,4831 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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рынки, финансы
USD/RUB - Курс доллара к рублю, Рынки, Финансы
17:38 20.02.2025 (обновлено: 17:39 20.02.2025)
 
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 21 февраля

ЦБ: официальный курс юаня на пятницу - 12,13, доллара - 88,51, евро - 92,48 руб

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Банка России
Здание Банка России - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 23,56 копейки - до 12,1252 рубля, курс доллара - на 1,92 рубля, до 88,5103 рубля, курс евро - на 1,6 рубля, до 92,4831 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
 
USD/RUB - Курс доллара к рублюРынкиФинансы
 
 
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