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Названы лидеры исследования крепленых и сладких вин - 20.02.2025, ПРАЙМ
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Названы лидеры исследования крепленых и сладких вин
Названы лидеры исследования крепленых и сладких вин - 20.02.2025, ПРАЙМ
Названы лидеры исследования крепленых и сладких вин
Эксперты "Винного гида России" объявили лидеров исследования крепленых и сладких вин российского производства: лучшим коллекционным крепленым вином стал... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T07:37+0300
2025-02-20T07:37+0300
бизнес
экономика
россия
москва
севастополь
кубань
роскачество
минпромторг
минсельхоз
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Эксперты "Винного гида России" объявили лидеров исследования крепленых и сладких вин российского производства: лучшим коллекционным крепленым вином стал "Портвейн Крымский" от "Солнечной Долины", первые три строчки в категории марочных вин заняла "Массандра", а лучшим сладким вином выбрали Aroma от "Винодельни Криница", рассказали РИА Новости в Роскачестве. Экспертами было исследовано более 30 наименований крепленых, а также некоторые наименования сладких вин. В исследовании были представлены напитки всех основных винодельческих регионов страны: Крымского полуострова, включая Севастополь, Кубани, долины Дона и Дагестана. "Лучшим вином в категории "коллекционные вина" стало вино "Солнечная Долина Портвейн Крымский". … Оно получило одну из самых высоких оценок в исследовании на уровне, близком к 90-балльной планке. … Лучшее сладкое вино "позднего сбора" в исследовании - "Винодельня Криница" Aroma было высоко оценено дегустационной комиссией, получив оценку на уровне 89 баллов", - рассказали в Роскачестве. В институте уточнили, что все вина исследования соответствуют повышенному стандарту органолептики, принятому Роскачеством, и их оценка составила не ниже 78 баллов. Также в организации назвали лучшие марочные и ординарные крепленые вина. Так, лучшими марочными винами (с выдержкой в дубовой бочке не менее двух лет) стали: "Токай Массандра", "Массандра Пино Гри", "Массандра. Каберне Екатерины Десертное". А вот лидерами в числе ординарных вин (они поступают в продажу в первый год после розлива по бутылкам без выдержки в дубе) стали: "Коктебель. Мускат Янтарный", "Кагор Тамани", "Порто Солнечной Долины". Там также отметили, что вина из категории марочных и коллекционных на сегодняшний день производятся в наибольших количествах в Крыму, где были сделаны и лидеры исследования этого года в своих категориях выдержки. "Производство таких вин (сладких – ред.) было распространено в России в XIX веке, и сейчас эта традиция возрождается, благодаря новому уровню развития технологий и мастерства виноделов. Если крепленые вина – это одна из самых устоявшихся и хорошо известных дисциплин классической винной школы России, то сладкие позднего сбора – это хорошо забытое старое", - заключила директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества, руководитель "Винного гида России" Олеся Латышева. "Винный гид России" - это масштабное исследование винодельческой продукции, по итогам которого определяются лучшие российские вина. Проект ежегодно реализует Роскачество совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и Ассоциацией виноградарей и виноделов России при поддержке Россельхозбанка. Медиагруппа "Россия сегодня" выступает информационным партнером проекта.
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, севастополь, кубань, роскачество, минпромторг, минсельхоз
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, СЕВАСТОПОЛЬ, КУБАНЬ, Роскачество, Минпромторг, Минсельхоз
07:37 20.02.2025
 
Названы лидеры исследования крепленых и сладких вин

"Винный гид России" назвал лучшие крепленые и сладкие вина

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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Эксперты "Винного гида России" объявили лидеров исследования крепленых и сладких вин российского производства: лучшим коллекционным крепленым вином стал "Портвейн Крымский" от "Солнечной Долины", первые три строчки в категории марочных вин заняла "Массандра", а лучшим сладким вином выбрали Aroma от "Винодельни Криница", рассказали РИА Новости в Роскачестве.
Экспертами было исследовано более 30 наименований крепленых, а также некоторые наименования сладких вин. В исследовании были представлены напитки всех основных винодельческих регионов страны: Крымского полуострова, включая Севастополь, Кубани, долины Дона и Дагестана.
"Лучшим вином в категории "коллекционные вина" стало вино "Солнечная Долина Портвейн Крымский". … Оно получило одну из самых высоких оценок в исследовании на уровне, близком к 90-балльной планке. … Лучшее сладкое вино "позднего сбора" в исследовании - "Винодельня Криница" Aroma было высоко оценено дегустационной комиссией, получив оценку на уровне 89 баллов", - рассказали в Роскачестве.
В институте уточнили, что все вина исследования соответствуют повышенному стандарту органолептики, принятому Роскачеством, и их оценка составила не ниже 78 баллов.
Также в организации назвали лучшие марочные и ординарные крепленые вина. Так, лучшими марочными винами (с выдержкой в дубовой бочке не менее двух лет) стали: "Токай Массандра", "Массандра Пино Гри", "Массандра. Каберне Екатерины Десертное". А вот лидерами в числе ординарных вин (они поступают в продажу в первый год после розлива по бутылкам без выдержки в дубе) стали: "Коктебель. Мускат Янтарный", "Кагор Тамани", "Порто Солнечной Долины".
Там также отметили, что вина из категории марочных и коллекционных на сегодняшний день производятся в наибольших количествах в Крыму, где были сделаны и лидеры исследования этого года в своих категориях выдержки.
"Производство таких вин (сладких – ред.) было распространено в России в XIX веке, и сейчас эта традиция возрождается, благодаря новому уровню развития технологий и мастерства виноделов. Если крепленые вина – это одна из самых устоявшихся и хорошо известных дисциплин классической винной школы России, то сладкие позднего сбора – это хорошо забытое старое", - заключила директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества, руководитель "Винного гида России" Олеся Латышева.
"Винный гид России" - это масштабное исследование винодельческой продукции, по итогам которого определяются лучшие российские вина. Проект ежегодно реализует Роскачество совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и Ассоциацией виноградарей и виноделов России при поддержке Россельхозбанка. Медиагруппа "Россия сегодня" выступает информационным партнером проекта.
 
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