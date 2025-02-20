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Компания Маска xAI открыла пользователям доступ к Grok 3
Компания Маска xAI открыла пользователям доступ к Grok 3 - 20.02.2025, ПРАЙМ
Компания Маска xAI открыла пользователям доступ к Grok 3
Компания американского предпринимателя Илона Маска xAI,, занимающаяся разработкой искусственного интеллекта (ИИ), сообщила о бесплатном доступе к своему сервису | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T10:50+0300
2025-02-20T10:50+0300
2025-02-20T10:50+0300
илон маск
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Компания американского предпринимателя Илона Маска xAI,, занимающаяся разработкой искусственного интеллекта (ИИ), сообщила о бесплатном доступе к своему сервису Grok 3 для всех пользователей."И вот он здесь: самый умный ИИ в мире, Grok 3, теперь доступен бесплатно", - говорится в сообщении в аккаунте xAI в соцсети X. Как отметила компания, владельцы премиум-подписок X и Grok получат расширенные возможности Grok 3, а также приоритетный доступ к будущим функциям, включая голосовой ввод.Компания xAI работает над созданием искусственного интеллекта Grok, который был представлен в ноябре 2023 года. В марте xAI сделала исходный код Grok открытым.
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илон маск, технологии
Компания Маска xAI открыла пользователям доступ к Grok 3
Компания Илона Маска xAI объявила о выходе модели ИИ Grok 3 в открытый доступ
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Компания американского предпринимателя Илона Маска xAI,, занимающаяся разработкой искусственного интеллекта (ИИ), сообщила о бесплатном доступе к своему сервису Grok 3 для всех пользователей.
"И вот он здесь: самый умный ИИ в мире, Grok 3, теперь доступен бесплатно", - говорится в сообщении в аккаунте xAI в соцсети X.
Как отметила компания, владельцы премиум-подписок X и Grok получат расширенные возможности Grok 3, а также приоритетный доступ к будущим функциям, включая голосовой ввод.
Компания xAI работает над созданием искусственного интеллекта Grok, который был представлен в ноябре 2023 года. В марте xAI сделала исходный код Grok открытым.
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