https://1prime.ru/20250220/mask-855095561.html

Компания Маска xAI открыла пользователям доступ к Grok 3

Компания Маска xAI открыла пользователям доступ к Grok 3 - 20.02.2025, ПРАЙМ

Компания Маска xAI открыла пользователям доступ к Grok 3

Компания американского предпринимателя Илона Маска xAI,, занимающаяся разработкой искусственного интеллекта (ИИ), сообщила о бесплатном доступе к своему сервису | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T10:50+0300

2025-02-20T10:50+0300

2025-02-20T10:50+0300

илон маск

технологии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/13/855070624_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_07c010236ab06d57e6620da6b1822424.jpg

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Компания американского предпринимателя Илона Маска xAI,, занимающаяся разработкой искусственного интеллекта (ИИ), сообщила о бесплатном доступе к своему сервису Grok 3 для всех пользователей."И вот он здесь: самый умный ИИ в мире, Grok 3, теперь доступен бесплатно", - говорится в сообщении в аккаунте xAI в соцсети X. Как отметила компания, владельцы премиум-подписок X и Grok получат расширенные возможности Grok 3, а также приоритетный доступ к будущим функциям, включая голосовой ввод.Компания xAI работает над созданием искусственного интеллекта Grok, который был представлен в ноябре 2023 года. В марте xAI сделала исходный код Grok открытым.

https://1prime.ru/20250220/starlink-855095031.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

илон маск, технологии