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Нефть убавляет в цене после выхода данных API об увеличении запасов в США

Нефть убавляет в цене после выхода данных API об увеличении запасов в США - 20.02.2025, ПРАЙМ

Нефть убавляет в цене после выхода данных API об увеличении запасов в США

Мировые цены на нефть в четверг утром снижаются после выхода данных Американского института нефти (API) об увеличении объема запасов этого вида сырья в США,... | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T08:18+0300

2025-02-20T08:18+0300

2025-02-20T08:18+0300

энергетика

нефть

рынки

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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром снижаются после выхода данных Американского института нефти (API) об увеличении объема запасов этого вида сырья в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.06 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,39%, до 75,74 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,46%, до 71,78 доллара. В ночь на четверг API опубликовал свою оценку по объему запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 14 февраля выросли на 3,34 миллиона баррелей. Официальные данные позднее в четверг опубликует минэнерго США, аналитики прогнозируют рост запасов только на 3,2 миллиона баррелей, до 431,1 миллиона баррелей.

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нефть, рынки