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Нефть убавляет в цене после выхода данных API об увеличении запасов в США - 20.02.2025, ПРАЙМ
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Нефть убавляет в цене после выхода данных API об увеличении запасов в США
Нефть убавляет в цене после выхода данных API об увеличении запасов в США - 20.02.2025, ПРАЙМ
Нефть убавляет в цене после выхода данных API об увеличении запасов в США
Мировые цены на нефть в четверг утром снижаются после выхода данных Американского института нефти (API) об увеличении объема запасов этого вида сырья в США,... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T08:18+0300
2025-02-20T08:18+0300
энергетика
нефть
рынки
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром снижаются после выхода данных Американского института нефти (API) об увеличении объема запасов этого вида сырья в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.06 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,39%, до 75,74 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,46%, до 71,78 доллара. В ночь на четверг API опубликовал свою оценку по объему запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 14 февраля выросли на 3,34 миллиона баррелей. Официальные данные позднее в четверг опубликует минэнерго США, аналитики прогнозируют рост запасов только на 3,2 миллиона баррелей, до 431,1 миллиона баррелей.
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нефть, рынки
Энергетика, Нефть, Рынки
08:18 20.02.2025
 
Нефть убавляет в цене после выхода данных API об увеличении запасов в США

Цены на нефть снижаются после выхода данных API об увеличении запасов в США

© РИА Новости . Пресс-служба ПАО "НК Роснефть" | Перейти в медиабанк"Роснефть" приступила к бурению скважины
Роснефть приступила к бурению скважины - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости . Пресс-служба ПАО "НК Роснефть"
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром снижаются после выхода данных Американского института нефти (API) об увеличении объема запасов этого вида сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.06 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,39%, до 75,74 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,46%, до 71,78 доллара.
В ночь на четверг API опубликовал свою оценку по объему запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 14 февраля выросли на 3,34 миллиона баррелей.
Официальные данные позднее в четверг опубликует минэнерго США, аналитики прогнозируют рост запасов только на 3,2 миллиона баррелей, до 431,1 миллиона баррелей.
Нефтяное месторождение им. В. Филановского - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
Нефть прибавляет в цене
Вчера, 18:48
 
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