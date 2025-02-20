https://1prime.ru/20250220/neft-855090236.html
Нефть убавляет в цене после выхода данных API об увеличении запасов в США
Нефть убавляет в цене после выхода данных API об увеличении запасов в США - 20.02.2025, ПРАЙМ
Нефть убавляет в цене после выхода данных API об увеличении запасов в США
Мировые цены на нефть в четверг утром снижаются после выхода данных Американского института нефти (API) об увеличении объема запасов этого вида сырья в США,... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T08:18+0300
2025-02-20T08:18+0300
2025-02-20T08:18+0300
энергетика
нефть
рынки
https://cdnn.1prime.ru/img/82735/79/827357919_0:196:3215:2004_1920x0_80_0_0_db0f070b56a9bb61fad2db23260134df.jpg
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром снижаются после выхода данных Американского института нефти (API) об увеличении объема запасов этого вида сырья в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.06 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,39%, до 75,74 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,46%, до 71,78 доллара. В ночь на четверг API опубликовал свою оценку по объему запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 14 февраля выросли на 3,34 миллиона баррелей. Официальные данные позднее в четверг опубликует минэнерго США, аналитики прогнозируют рост запасов только на 3,2 миллиона баррелей, до 431,1 миллиона баррелей.
https://1prime.ru/20250219/neft-855079405.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82735/79/827357919_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_be2ef73087b08cc602c1591f07e4ed49.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, рынки
Нефть убавляет в цене после выхода данных API об увеличении запасов в США
Цены на нефть снижаются после выхода данных API об увеличении запасов в США
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром снижаются после выхода данных Американского института нефти (API) об увеличении объема запасов этого вида сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.06 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,39%, до 75,74 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,46%, до 71,78 доллара.
В ночь на четверг API опубликовал свою оценку по объему запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 14 февраля выросли на 3,34 миллиона баррелей.
Официальные данные позднее в четверг опубликует минэнерго США, аналитики прогнозируют рост запасов только на 3,2 миллиона баррелей, до 431,1 миллиона баррелей.