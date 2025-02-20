https://1prime.ru/20250220/neft-855106937.html
Стоимость нефти перешла к росту после утреннего снижения
Стоимость нефти перешла к росту после утреннего снижения - 20.02.2025, ПРАЙМ
Стоимость нефти перешла к росту после утреннего снижения
Мировые цены на нефть в четверг днем умеренно растут после снижения утром, инвесторы ожидают выхода данных по запасам в США, свидетельствуют данные торгов. | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T14:48+0300
2025-02-20T14:48+0300
2025-02-20T14:48+0300
энергетика
нефть
рынки
https://cdnn.1prime.ru/img/83943/99/839439973_0:0:2266:1274_1920x0_80_0_0_94f02aa8d9c47d541fa3ca5d987445cb.jpg
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем умеренно растут после снижения утром, инвесторы ожидают выхода данных по запасам в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.31 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 0,34%, до 76,3 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,29%, до 72,31 доллара. Утром обе марки нефти показывали снижение в цене примерно на 0,4-0,5%. "Цены (на нефть - ред.), скорее всего, останутся в пределах узкого диапазона, продолжая меняться по мере поступления новостей", - цитирует агентство Блумберг аналитиков RBC, включая Брайана Лейзена. Они добавляют, что с течением времени и в условиях отсутствия значительного катализатора трейдеры будут ориентироваться на средние цены. Позднее в четверг минэнерго США опубликует данные по нефтяным запасам в стране, аналитики прогнозируют рост запасов на 3 миллиона баррелей, до 430,9 миллиона баррелей.
https://1prime.ru/20250220/neft-855090236.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83943/99/839439973_168:0:2164:1497_1920x0_80_0_0_1f75b1d7be3f9b147bb0e8ad91c25f61.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, рынки
Стоимость нефти перешла к росту после утреннего снижения
Цены на нефть снова растут после утреннего снижения
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем умеренно растут после снижения утром, инвесторы ожидают выхода данных по запасам в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.31 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 0,34%, до 76,3 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,29%, до 72,31 доллара. Утром обе марки нефти показывали снижение в цене примерно на 0,4-0,5%.
"Цены (на нефть - ред.), скорее всего, останутся в пределах узкого диапазона, продолжая меняться по мере поступления новостей", - цитирует агентство Блумберг аналитиков RBC, включая Брайана Лейзена.
Они добавляют, что с течением времени и в условиях отсутствия значительного катализатора трейдеры будут ориентироваться на средние цены.
Позднее в четверг минэнерго США опубликует данные по нефтяным запасам в стране, аналитики прогнозируют рост запасов на 3 миллиона баррелей, до 430,9 миллиона баррелей.
Нефть убавляет в цене после выхода данных API об увеличении запасов в США