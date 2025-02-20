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Стоимость нефти перешла к росту после утреннего снижения - 20.02.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Стоимость нефти перешла к росту после утреннего снижения
Стоимость нефти перешла к росту после утреннего снижения - 20.02.2025, ПРАЙМ
Стоимость нефти перешла к росту после утреннего снижения
Мировые цены на нефть в четверг днем умеренно растут после снижения утром, инвесторы ожидают выхода данных по запасам в США, свидетельствуют данные торгов. | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T14:48+0300
2025-02-20T14:48+0300
энергетика
нефть
рынки
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем умеренно растут после снижения утром, инвесторы ожидают выхода данных по запасам в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.31 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 0,34%, до 76,3 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,29%, до 72,31 доллара. Утром обе марки нефти показывали снижение в цене примерно на 0,4-0,5%. "Цены (на нефть - ред.), скорее всего, останутся в пределах узкого диапазона, продолжая меняться по мере поступления новостей", - цитирует агентство Блумберг аналитиков RBC, включая Брайана Лейзена. Они добавляют, что с течением времени и в условиях отсутствия значительного катализатора трейдеры будут ориентироваться на средние цены. Позднее в четверг минэнерго США опубликует данные по нефтяным запасам в стране, аналитики прогнозируют рост запасов на 3 миллиона баррелей, до 430,9 миллиона баррелей.
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нефть, рынки
Энергетика, Нефть, Рынки
14:48 20.02.2025
 
Стоимость нефти перешла к росту после утреннего снижения

Цены на нефть снова растут после утреннего снижения

© РИА Новости . Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкНефть
Нефть - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем умеренно растут после снижения утром, инвесторы ожидают выхода данных по запасам в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.31 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 0,34%, до 76,3 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,29%, до 72,31 доллара. Утром обе марки нефти показывали снижение в цене примерно на 0,4-0,5%.
"Цены (на нефть - ред.), скорее всего, останутся в пределах узкого диапазона, продолжая меняться по мере поступления новостей", - цитирует агентство Блумберг аналитиков RBC, включая Брайана Лейзена.
Они добавляют, что с течением времени и в условиях отсутствия значительного катализатора трейдеры будут ориентироваться на средние цены.
Позднее в четверг минэнерго США опубликует данные по нефтяным запасам в стране, аналитики прогнозируют рост запасов на 3 миллиона баррелей, до 430,9 миллиона баррелей.
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