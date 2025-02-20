https://1prime.ru/20250220/neft-855106937.html

Стоимость нефти перешла к росту после утреннего снижения

Стоимость нефти перешла к росту после утреннего снижения - 20.02.2025, ПРАЙМ

Стоимость нефти перешла к росту после утреннего снижения

Мировые цены на нефть в четверг днем умеренно растут после снижения утром, инвесторы ожидают выхода данных по запасам в США, свидетельствуют данные торгов. | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T14:48+0300

2025-02-20T14:48+0300

2025-02-20T14:48+0300

энергетика

нефть

рынки

https://cdnn.1prime.ru/img/83943/99/839439973_0:0:2266:1274_1920x0_80_0_0_94f02aa8d9c47d541fa3ca5d987445cb.jpg

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем умеренно растут после снижения утром, инвесторы ожидают выхода данных по запасам в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.31 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 0,34%, до 76,3 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,29%, до 72,31 доллара. Утром обе марки нефти показывали снижение в цене примерно на 0,4-0,5%. "Цены (на нефть - ред.), скорее всего, останутся в пределах узкого диапазона, продолжая меняться по мере поступления новостей", - цитирует агентство Блумберг аналитиков RBC, включая Брайана Лейзена. Они добавляют, что с течением времени и в условиях отсутствия значительного катализатора трейдеры будут ориентироваться на средние цены. Позднее в четверг минэнерго США опубликует данные по нефтяным запасам в стране, аналитики прогнозируют рост запасов на 3 миллиона баррелей, до 430,9 миллиона баррелей.

https://1prime.ru/20250220/neft-855090236.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, рынки