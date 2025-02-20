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Нефть дорожает на ряде факторов
Нефть дорожает на ряде факторов - 20.02.2025, ПРАЙМ
Нефть дорожает на ряде факторов
Мировые цены на нефть в четверг вечером увеличиваются перед публикацией данных по запасам в США и на фоне ослабления доллара, свидетельствуют данные торгов. | 20.02.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером увеличиваются перед публикацией данных по запасам в США и на фоне ослабления доллара, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.08 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,66%, до 76,54 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,52%, до 72,57 доллара. Позднее в четверг будет опубликована статистика минэнерго США о запасах нефти в стране. Аналитики полагают, что за неделю по 14 февраля коммерческие запасы этого сырья в стране выросли на 3 миллиона баррелей после увеличения на 4,1 миллиона неделей ранее. При этом Американский институт нефти (API) в ночь на четверг опубликовал свою оценку, согласно которой коммерческие запасы нефти в США за неделю выросли на 3,3 миллиона баррелей. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) в то же время снижается на 0,56%, до 106,59 пункта. Удешевление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, делая их более доступными для покупки в другой валюте.
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нефть, торги, цены
Экономика, Нефть, Торги, цены
Нефть дорожает на ряде факторов
Цены на нефть растут на ожидании данных о запасах в США и ослаблении доллара
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером увеличиваются перед публикацией данных по запасам в США и на фоне ослабления доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.08 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,66%, до 76,54 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,52%, до 72,57 доллара.
Позднее в четверг будет опубликована статистика минэнерго США о запасах нефти в стране. Аналитики полагают, что за неделю по 14 февраля коммерческие запасы этого сырья в стране выросли на 3 миллиона баррелей после увеличения на 4,1 миллиона неделей ранее.
При этом Американский институт нефти (API) в ночь на четверг опубликовал свою оценку, согласно которой коммерческие запасы нефти в США за неделю выросли на 3,3 миллиона баррелей.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) в то же время снижается на 0,56%, до 106,59 пункта. Удешевление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, делая их более доступными для покупки в другой валюте.