https://1prime.ru/20250220/osvobozhdenie-855116385.html

Путин объяснил, благодаря чему удалось освободить Труфанова из сектора Газа

Путин объяснил, благодаря чему удалось освободить Труфанова из сектора Газа - 20.02.2025, ПРАЙМ

Путин объяснил, благодаря чему удалось освободить Труфанова из сектора Газа

Освобождение гражданина Израиля и России Александра Труфанова из плена в секторе Газа стало возможным благодаря последовательной политике России по... | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T19:49+0300

2025-02-20T19:49+0300

2025-02-20T19:51+0300

политика

владимир путин

освобождение

сектор газа

политика

россия

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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Освобождение гражданина Израиля и России Александра Труфанова из плена в секторе Газа стало возможным благодаря последовательной политике России по ближневосточному урегулированию, а также доброй воле ХАМАС, заявил президент РФ Владимир Путин. "Хотел бы сказать, что это стало возможным в том числе благодаря последовательной политике Российской Федерации по ближневосточному урегулированию, что вызывает доверие со стороны ...партнеров в регионе, и благодаря, конечно, доброй воле со стороны руководства ХАМАС", - сказал Путин на встрече с руководством Федерации еврейских общин России в четверг.

https://1prime.ru/20250127/palestina-854463186.html

сектор газа

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владимир путин, освобождение, сектор газа, политика, россия