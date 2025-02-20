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Путин объяснил, благодаря чему удалось освободить Труфанова из сектора Газа - 20.02.2025, ПРАЙМ
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Путин объяснил, благодаря чему удалось освободить Труфанова из сектора Газа
Путин объяснил, благодаря чему удалось освободить Труфанова из сектора Газа - 20.02.2025, ПРАЙМ
Путин объяснил, благодаря чему удалось освободить Труфанова из сектора Газа
Освобождение гражданина Израиля и России Александра Труфанова из плена в секторе Газа стало возможным благодаря последовательной политике России по... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T19:49+0300
2025-02-20T19:51+0300
политика
владимир путин
освобождение
сектор газа
политика
россия
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Освобождение гражданина Израиля и России Александра Труфанова из плена в секторе Газа стало возможным благодаря последовательной политике России по ближневосточному урегулированию, а также доброй воле ХАМАС, заявил президент РФ Владимир Путин. "Хотел бы сказать, что это стало возможным в том числе благодаря последовательной политике Российской Федерации по ближневосточному урегулированию, что вызывает доверие со стороны ...партнеров в регионе, и благодаря, конечно, доброй воле со стороны руководства ХАМАС", - сказал Путин на встрече с руководством Федерации еврейских общин России в четверг.
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владимир путин, освобождение, сектор газа, политика, россия
Политика, Владимир Путин, Освобождение, сектор Газа, политика, РОССИЯ
19:49 20.02.2025 (обновлено: 19:51 20.02.2025)
 
Путин объяснил, благодаря чему удалось освободить Труфанова из сектора Газа

Путин: освобождение Труфанова из Газы стало возможным благодаря политике России

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкОбстановка в израильском городе Ашкелон
Обстановка в израильском городе Ашкелон - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Освобождение гражданина Израиля и России Александра Труфанова из плена в секторе Газа стало возможным благодаря последовательной политике России по ближневосточному урегулированию, а также доброй воле ХАМАС, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Хотел бы сказать, что это стало возможным в том числе благодаря последовательной политике Российской Федерации по ближневосточному урегулированию, что вызывает доверие со стороны ...партнеров в регионе, и благодаря, конечно, доброй воле со стороны руководства ХАМАС", - сказал Путин на встрече с руководством Федерации еврейских общин России в четверг.
Обострение палестино-израильского конфликта - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2025
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27 января, 10:00
 
ПолитикаВладимир ПутинОсвобождениесектор ГазаполитикаРОССИЯ
 
 
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