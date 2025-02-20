https://1prime.ru/20250220/osvobozhdenie-855116385.html
Путин объяснил, благодаря чему удалось освободить Труфанова из сектора Газа
Путин объяснил, благодаря чему удалось освободить Труфанова из сектора Газа - 20.02.2025, ПРАЙМ
Путин объяснил, благодаря чему удалось освободить Труфанова из сектора Газа
Освобождение гражданина Израиля и России Александра Труфанова из плена в секторе Газа стало возможным благодаря последовательной политике России по... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T19:49+0300
2025-02-20T19:49+0300
2025-02-20T19:51+0300
политика
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сектор газа
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Освобождение гражданина Израиля и России Александра Труфанова из плена в секторе Газа стало возможным благодаря последовательной политике России по ближневосточному урегулированию, а также доброй воле ХАМАС, заявил президент РФ Владимир Путин. "Хотел бы сказать, что это стало возможным в том числе благодаря последовательной политике Российской Федерации по ближневосточному урегулированию, что вызывает доверие со стороны ...партнеров в регионе, и благодаря, конечно, доброй воле со стороны руководства ХАМАС", - сказал Путин на встрече с руководством Федерации еврейских общин России в четверг.
https://1prime.ru/20250127/palestina-854463186.html
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владимир путин, освобождение, сектор газа, политика, россия
Политика, Владимир Путин, Освобождение, сектор Газа, политика, РОССИЯ
Путин объяснил, благодаря чему удалось освободить Труфанова из сектора Газа
Путин: освобождение Труфанова из Газы стало возможным благодаря политике России
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Освобождение гражданина Израиля и России Александра Труфанова из плена в секторе Газа стало возможным благодаря последовательной политике России по ближневосточному урегулированию, а также доброй воле ХАМАС, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Хотел бы сказать, что это стало возможным в том числе благодаря последовательной политике Российской Федерации по ближневосточному урегулированию, что вызывает доверие со стороны ...партнеров в регионе, и благодаря, конечно, доброй воле со стороны руководства ХАМАС", - сказал Путин на встрече с руководством Федерации еврейских общин России в четверг.
Перемещенные палестинцы начали возвращаться на север сектора Газа