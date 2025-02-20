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Премьер Чехии призвал Европу "выложить на стол" деньги и оружие

Премьер Чехии призвал Европу "выложить на стол" деньги и оружие - 20.02.2025, ПРАЙМ

Премьер Чехии призвал Европу "выложить на стол" деньги и оружие

Европе надо избавиться от излишней бюрократии и больше инвестировать в свою оборону - таковы главные итоги встречи лидеров ряда европейских стран, проведенной в | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T00:52+0300

2025-02-20T00:52+0300

2025-02-20T00:52+0300

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ПРАГА, 20 фев – ПРАЙМ. Европе надо избавиться от излишней бюрократии и больше инвестировать в свою оборону - таковы главные итоги встречи лидеров ряда европейских стран, проведенной в среду по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона, сообщил по окончании переговоров чешский премьер Петр Фиала. "Если мы, европейцы, хотим, чтобы нас воспринимали всерьез, мы должны стать сильнее в экономическом и военном отношении. Вывод сегодняшней (в среду) встречи заключается в том, что мы все согласны, что в этой новой ситуации Европа должна стать сильнее. Что мы должны вкладывать больше средств в нашу собственную оборону, что мы увеличиваем бюджеты как на национальном, так и на общеевропейском уровне, ведь речь идет о нашей безопасности и обороне. Нам нужно "выложить на стол" деньги и оружие, и тогда мир будет воспринимать нас всерьез. Европа долгое время это игнорировала, но сейчас настало время это изменить", - сказал Фиала в эфире Чешского ТВ. Фиала также прокомментировал слова главы Белого дома Дональда Трампа, назвавшего Владимира Зеленского "диктатором без выборов". "Конечно, с этим нельзя согласиться. Дональд Трамп здесь не прав. Но давайте не будем поддаваться провокациям из-за отдельных заявлений в социальных сетях", — заявил Фиала. По словам Фиалы, целью всех западных государств должен быть прочный, устойчивый и справедливый мир на Украине. Во встрече в среду приняли участие Исландия, Норвегия, страны Балтии (Литва, Эстония и Латвия), Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия, а также Канада. Представители большинства из них присоединились к переговорам в формате видеоконференции. Первая аналогичная встреча состоялась в понедельник, на ней присутствовали в том числе лидеры ФРГ, Польши, Италии, Дании, а также генсек НАТО. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы. Как сообщила итальянская газета Corriere della Sera, страны Евросоюза разделились по вопросу отправки миротворческого контингента на Украину. Некоторые члены ЕС - Франция, скандинавские государства и страны Балтии, представленные в Елисейском дворце премьером Дании Метте Фредериксен, - а также Великобритания заявили о своей готовности принять участие в отправке своих военных. В то же время, как отмечает издание, идея отправки миротворческого контингента не нашла поддержки у Испании, Польши и, в особенности, Германии, Италии. Газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.

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мировая экономика, украина, рф, франция, эммануэль макрон, дональд трамп, владимир зеленский, ес, нато, совбез