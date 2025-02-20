https://1prime.ru/20250220/rubl-855076566.html

Аналитик объяснил, в каком случае доллар может стоить 75-80 рублей

Аналитик объяснил, в каком случае доллар может стоить 75-80 рублей - 20.02.2025, ПРАЙМ

Аналитик объяснил, в каком случае доллар может стоить 75-80 рублей

Рубль может укрепиться до 75-80 за доллар при условии сочетания ряда факторов, рассказал агентству “Прайм” главный аналитик Neomarkets Олег Калманович. | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T02:02+0300

2025-02-20T02:02+0300

2025-02-20T02:02+0300

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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Рубль может укрепиться до 75-80 за доллар при условии сочетания ряда факторов, рассказал агентству “Прайм” главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.Сейчас валютными курсами рулит геополитика - на позитивных новостях во второй декаде февраля рубль укрепился примерно на 7%. В целом ряд факторов складывается в пользу его дальнейшего укрепления - это и рост валютной выручки, и возможное перемирие, и ожидаемый рост спроса на рубли со стороны западных фондов. Но и ослабление вероятно - все зависит от политики, цен на энергоресурсы и общего интереса к российским активам.“Укрепление рубля до уровня 75-80 за доллар возможно при сочетании сразу нескольких факторов. Во-первых, рост цен на нефть и газ увеличивает валютные поступления, что поддерживает рубль. Во-вторых, снижение геополитической напряженности и ослабление санкционного давления могут повысить доверие инвесторов к российской экономике”, - рассуждает аналитик.Помимо этого, экономике необходимы жесткая денежно-кредитная политика и высокие процентные ставки ЦБ на протяжении этого года. Ведь, как известно, высокие ставки привлекают инвесторов, увеличивая спрос на рубль, добавил он.Если сочетания всех этих факторов не произойдет, рубль может закрепиться на текущих позициях - к лету мы увидим доллар в границах 88-92 рублей, евро - около 92-97 рублей. Это вероятно, если цены на энергоресурсы сохранятся на высоком уровне и не случится никаких неожиданностей.Однако стоит отметить, что для бюджета страны укрепление рубля имеет двойственный эффект. С одной стороны, оно уменьшает доходы от экспорта, номинированные в валюте. С другой стороны, снижает стоимость обслуживания внешнего долга и импорта, что положительно сказывается на расходной части бюджета.В целом умеренное укрепление рубля может быть выгодно для экономики, но чрезмерное усиление может негативно отразиться на экспортерах и бюджетных доходах, заключил Калманович.

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