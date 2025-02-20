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В сенате США надеются, что конфликт на Украине закончится в 2025 году

В сенате США надеются, что конфликт на Украине закончится в 2025 году - 20.02.2025, ПРАЙМ

В сенате США надеются, что конфликт на Украине закончится в 2025 году

Расширен бэкграунд. | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T01:16+0300

2025-02-20T01:16+0300

2025-02-20T01:16+0300

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дональд трамп

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Расширен бэкграунд. ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Глава комитета по торговле сената США Тед Круз в эфире телеканала Fox News выразил надежду на то, что американский президент Дональд Трамп сможет завершить конфликт на Украине в первой половине 2025 года. "Мы увидим, как эта война закончится. Я думаю, что она закончится в первой половине этого года. Президент пытается договориться об этом решении", - сообщил он. Круз добавил, что считает бывшего президента США Джо Байдена виновным в начале украинского конфликта, указав на слабость экс-главы государства как верховного главнокомандующего страны. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.

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мировая экономика, украина, рф, сша, владимир путин, юрий ушаков, дональд трамп, fox news, нато, совбез