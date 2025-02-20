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"Мы наносим удар". Генерал рассказал о негласных директивах в ходе СВО
"Мы наносим удар". Генерал рассказал о негласных директивах в ходе СВО - 20.02.2025, ПРАЙМ
"Мы наносим удар". Генерал рассказал о негласных директивах в ходе СВО
Российские ракеты вот уже три года не уничтожают центры принятия решений в Киеве, о чем недавно упомянул президент США Дональд Трамп. Почему они остаются целыми | 20.02.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Российские ракеты вот уже три года не уничтожают центры принятия решений в Киеве, о чем недавно упомянул президент США Дональд Трамп. Почему они остаются целыми и невредимыми, в беседе с МК рассказал военный эксперт, заслуженный летчик РФ генерал-полковник Владимир Попов.Накануне Трамп заявил: "Если бы русские хотели разрушить Киев, он лежал бы в руинах. Россия применила по Киеву едва 20 процентов своей мощи".Комментируя это высказывание, генерал отметил, что Россия "ведет боевые действия с каким-то гуманитарным уклоном", подчеркнув, что ВС РФ "действительно дозировано относятся к поражению энергосистем, промышленных предприятий, заводов, ремонтных предприятий, аэродромов, инфраструктурных объектов, железной дороги, автомобильных дорог"."Мы наносим удар только в том случае, если цель прямо связана с вооруженными силами противника, - сказал Попов. - Задачи просто бить, тем более там, где есть мирное население, у нас никогда не стояло".По его словам, еще в самом начале специальной военной операции "были даны директивные указания в вооруженных силах" наносить удары исключительно по вооруженным силам противника и "объектам, связанным с обеспечением армии и энергоснабжением армейских подразделений", тогда как удары по населению исключались."Мы понимали, что это оболваненные люди - в основном, наверное, адекватные, просто с режимом не повезло", - подытожил генерал.
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вс рф, ракетные удары, киев, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, ВС РФ, ракетные удары, Киев, экспертное мнение
"Мы наносим удар". Генерал рассказал о негласных директивах в ходе СВО
Генерал Попов объяснил, почему ВС РФ не бьет по центрам принятия решений в Киеве
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ.
Российские ракеты вот уже три года не уничтожают центры принятия решений в Киеве, о чем недавно упомянул президент США Дональд Трамп. Почему они остаются целыми и невредимыми, в беседе с МК
рассказал военный эксперт, заслуженный летчик РФ генерал-полковник Владимир Попов.
Накануне Трамп заявил: "Если бы русские хотели разрушить Киев, он лежал бы в руинах. Россия применила по Киеву едва 20 процентов своей мощи".
Комментируя это высказывание, генерал отметил, что Россия "ведет боевые действия с каким-то гуманитарным уклоном", подчеркнув, что ВС РФ "действительно дозировано относятся к поражению энергосистем, промышленных предприятий, заводов, ремонтных предприятий, аэродромов, инфраструктурных объектов, железной дороги, автомобильных дорог".
"Мы наносим удар только в том случае, если цель прямо связана с вооруженными силами противника, - сказал Попов. - Задачи просто бить, тем более там, где есть мирное население, у нас никогда не стояло".
Названа операция ВС РФ, которая войдет во все военные учебники мира
По его словам, еще в самом начале специальной военной операции "были даны директивные указания в вооруженных силах" наносить удары исключительно по вооруженным силам противника и "объектам, связанным с обеспечением армии и энергоснабжением армейских подразделений", тогда как удары по населению исключались.
"Мы понимали, что это оболваненные люди - в основном, наверное, адекватные, просто с режимом не повезло", - подытожил генерал.