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Курс юаня снижается в начале торгов на Московской бирже

Курс юаня снижается в начале торгов на Московской бирже - 20.02.2025, ПРАЙМ

Курс юаня снижается в начале торгов на Московской бирже

Курс китайской валюты в начале торговой сессии четверга снижается до 12,32 рубля, следует из данных Московской биржи. | 20.02.2025, ПРАЙМ

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usd/rub - курс доллара к рублю

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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии четверга снижается до 12,32 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.02 мск понижается на 4 копейки относительно предыдущего закрытия, до 12,32 рубля.

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