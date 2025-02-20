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Курс юаня снижается в начале торгов на Московской бирже
Курс юаня снижается в начале торгов на Московской бирже - 20.02.2025, ПРАЙМ
Курс юаня снижается в начале торгов на Московской бирже
Курс китайской валюты в начале торговой сессии четверга снижается до 12,32 рубля, следует из данных Московской биржи. | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T10:05+0300
2025-02-20T10:05+0300
2025-02-20T10:05+0300
usd/rub - курс доллара к рублю
юань
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии четверга снижается до 12,32 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.02 мск понижается на 4 копейки относительно предыдущего закрытия, до 12,32 рубля.
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юань
USD/RUB - Курс доллара к рублю, юань
Курс юаня снижается в начале торгов на Московской бирже
Курс юаня в начале торгов на Московской бирже снижается до 12,32 руб
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии четверга снижается до 12,32 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.02 мск понижается на 4 копейки относительно предыдущего закрытия, до 12,32 рубля.