https://1prime.ru/20250221/avto-855127422.html

В России выставили на продажу ГАЗ-24 "Волга" в идеале

В России выставили на продажу ГАЗ-24 "Волга" в идеале - 21.02.2025, ПРАЙМ

В России выставили на продажу ГАЗ-24 "Волга" в идеале

"РГ" провела мониторинг онлайн-площадок объявлений и обнаружила настоящую находку: прекрасно сохранившийся ГАЗ-24 "Волга", словно перенесённый из 80-х годов... | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T09:54+0300

2025-02-21T09:54+0300

2025-02-21T09:54+0300

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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. "РГ" провела мониторинг онлайн-площадок объявлений и обнаружила настоящую находку: прекрасно сохранившийся ГАЗ-24 "Волга", словно перенесённый из 80-х годов. Этот седан бизнес-класса, вызывающий ностальгические чувства, продаётся в Саратове и находится в отличном состоянии как внешне, так и технически.Ретро-автомобиль был выпущен в 1981 году. Со слов владельца, "Волга" была приобретена за чеки в знаменитом магазине "Берёзка". Автомобиль всю свою жизнь провёл в гараже и никогда не эксплуатировался зимой. Лакокрасочное покрытие оригинальное, а кузов не имеет следов ржавчины, даже минимальных.Владелец утверждает, что его ГАЗ-24 – экспортный вариант, хотя на кузове отсутствуют какие-либо опознавательные знаки, указывающие на это, например, надписи на латинице. Особенностью данной "Волги" является редкий салон с обивкой зелёного цвета.Владелец оценил автомобиль с оригинальным пробегом всего в 10 тысяч километров в 750 000 рублей.Напомним, что ГАЗ-24 "Волга" – это советский автомобиль бизнес-класса, который производился с 1968 по 1986 год. Его длина составляет 4735 мм, а колёсная база – 2800 мм. Сегодня отечественный бизнес-класс представлен Lada Aura, стоимость которой начинается от 2,6 млн рублей. Вазовский седан короче "Волги" (4690 мм), но благодаря увеличенной до 2885 мм колёсной базе Lada Aura предлагает больше пространства для задних пассажиров.

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авто, бизнес, россия, общество