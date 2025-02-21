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Hyundai опроверг слухи о возвращении на российский рынок

Hyundai опроверг слухи о возвращении на российский рынок - 21.02.2025, ПРАЙМ

Hyundai опроверг слухи о возвращении на российский рынок

Южнокорейская Hyundai Motorо провергла информацию в СМИ о возможных переговорах о возвращении на российский рынок. Представители компании заявили РИА Новости,... | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T14:23+0300

2025-02-21T14:23+0300

2025-02-21T14:23+0300

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СЕУЛ, 21 фев – ПРАЙМ. Южнокорейская Hyundai Motorо провергла информацию в СМИ о возможных переговорах о возвращении на российский рынок. Представители компании заявили РИА Новости, что в настоящее время никаких действий в этом направлении не предпринимается.Hyundai ушла из России в начале 2024 года, продав свои активы в Санкт-Петербурге российской компании "Арт-Финанс" (материнская компания группы АГР). Сделка предусматривала возможность обратного выкупа активов в течение двух лет. После телефонных переговоров между президентами России и США в южнокорейских СМИ появились статьи о том, что некоторые местные компании, включая Hyundai Motor, рассматривают возможность возобновления деятельности в России."Сейчас не ведется никакого обсуждения по этому поводу. Нам нечего заявить по этому поводу кроме того, что мы продали завод", - заявили агентству в компании. Представитель Hyundai выразил недоумение по поводу распространения в СМИ "спекуляций, не имеющих ничего общего с реальностью", подчеркнув, что компания не делала никаких заявлений, подтверждающих эти слухи."Мы бы хотели, чтобы подобные статьи, не соответствующие фактам, перестали выходить", - заявили в компании. Ранее в ряде СМИ и Telegram-каналов со ссылкой на анонимные источники появилась информация о возможном возвращении в Россию некоторых иностранных компаний и брендов, в том числе автомобильных. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что российские власти будут поддерживать выход на отечественный рынок только тех иностранных компаний, в которых заинтересована страна. Глава Минпромторга Антон Алиханов отметил, что Россия не ждет с особым энтузиазмом ушедшие автомобильные бренды и что за возвращение придется платить.

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бизнес, hyundai, антон алиханов, минпромторг, агр, авто