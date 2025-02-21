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"СПБ Биржа" расширит время проведения торгов в выходные дни

"СПБ Биржа" расширит время проведения торгов в выходные дни - 21.02.2025, ПРАЙМ

"СПБ Биржа" расширит время проведения торгов в выходные дни

"СПБ Биржа" с 22 февраля расширяет время проведения торгов российскими ценными бумагами по субботам и воскресеньям до 23.50 мск, ранее в выходные дни сделки... | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T09:51+0300

2025-02-21T09:51+0300

2025-02-21T09:51+0300

экономика

рынки

спб биржа

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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. "СПБ Биржа" с 22 февраля расширяет время проведения торгов российскими ценными бумагами по субботам и воскресеньям до 23.50 мск, ранее в выходные дни сделки заключались до 19.00 мск, сообщает пресс-служба торговой площадки. "СПБ Биржа" с 22 февраля 2025 года расширит время проведения торгов российскими ценными бумагами по субботам и воскресеньям до 23.50 мск. Ранее в выходные дни инвесторы заключали сделки до 19.00 мск. Решение об увеличении торговой сессии принято в ответ на запросы участников торгов и их клиентов", - говорится в сообщении пресс-службы биржи. Торги в субботу и воскресенье представляют собой утреннюю дополнительную торговую сессию торгового дня понедельника. В связи с этим расчеты по сделкам, заключенным в выходные дни, осуществляются во вторник. Биржа запустила торги в выходные дни с 1 февраля.

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рынки, спб биржа