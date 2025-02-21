https://1prime.ru/20250221/birzha-855127173.html
"СПБ Биржа" расширит время проведения торгов в выходные дни
"СПБ Биржа" расширит время проведения торгов в выходные дни - 21.02.2025, ПРАЙМ
"СПБ Биржа" расширит время проведения торгов в выходные дни
"СПБ Биржа" с 22 февраля расширяет время проведения торгов российскими ценными бумагами по субботам и воскресеньям до 23.50 мск, ранее в выходные дни сделки... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T09:51+0300
2025-02-21T09:51+0300
2025-02-21T09:51+0300
экономика
рынки
спб биржа
https://cdnn.1prime.ru/img/84134/78/841347886_0:309:6001:3684_1920x0_80_0_0_c3f0aa10acb1c1bb257b4f28358778ee.jpg
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. "СПБ Биржа" с 22 февраля расширяет время проведения торгов российскими ценными бумагами по субботам и воскресеньям до 23.50 мск, ранее в выходные дни сделки заключались до 19.00 мск, сообщает пресс-служба торговой площадки. "СПБ Биржа" с 22 февраля 2025 года расширит время проведения торгов российскими ценными бумагами по субботам и воскресеньям до 23.50 мск. Ранее в выходные дни инвесторы заключали сделки до 19.00 мск. Решение об увеличении торговой сессии принято в ответ на запросы участников торгов и их клиентов", - говорится в сообщении пресс-службы биржи. Торги в субботу и воскресенье представляют собой утреннюю дополнительную торговую сессию торгового дня понедельника. В связи с этим расчеты по сделкам, заключенным в выходные дни, осуществляются во вторник. Биржа запустила торги в выходные дни с 1 февраля.
https://1prime.ru/20250220/torgi-855106099.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84134/78/841347886_338:0:5661:3992_1920x0_80_0_0_7f5dddc2b7bf6748f343462181e59c64.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынки, спб биржа
Экономика, Рынки, СПБ биржа
"СПБ Биржа" расширит время проведения торгов в выходные дни
"СПБ Биржа" с 22 февраля расширит время проведения торгов в выходные дни
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. "СПБ Биржа" с 22 февраля расширяет время проведения торгов российскими ценными бумагами по субботам и воскресеньям до 23.50 мск, ранее в выходные дни сделки заключались до 19.00 мск, сообщает пресс-служба торговой площадки.
"СПБ Биржа" с 22 февраля 2025 года расширит время проведения торгов российскими ценными бумагами по субботам и воскресеньям до 23.50 мск. Ранее в выходные дни инвесторы заключали сделки до 19.00 мск. Решение об увеличении торговой сессии принято в ответ на запросы участников торгов и их клиентов", - говорится в сообщении пресс-службы биржи.
Торги в субботу и воскресенье представляют собой утреннюю дополнительную торговую сессию торгового дня понедельника. В связи с этим расчеты по сделкам, заключенным в выходные дни, осуществляются во вторник. Биржа запустила торги в выходные дни с 1 февраля.
"СПБ биржа" добавит на торги в выходные еще 16 российских ценных бумаг