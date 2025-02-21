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Спрос на LED-телевизоры к Дню защитника Отечества вырос в 2,5 раза - 21.02.2025, ПРАЙМ
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Спрос на LED-телевизоры к Дню защитника Отечества вырос в 2,5 раза
Спрос на LED-телевизоры к Дню защитника Отечества вырос в 2,5 раза - 21.02.2025, ПРАЙМ
Спрос на LED-телевизоры к Дню защитника Отечества вырос в 2,5 раза
Спрос на LED-телевизоры и планшеты к Дню защитника Отечества вырос в среднем в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом, рассказали РИА Новости в... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T04:57+0300
2025-02-21T04:57+0300
бизнес
россия
москва
аэропорт пулково
м.видео-эльдорадо
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Спрос на LED-телевизоры и планшеты к Дню защитника Отечества вырос в среднем в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом, рассказали РИА Новости в "М.Видео-Эльдорадо". "Одним из лидеров продаж стали планшетные компьютеры, спрос на которые вырос на 153,4% по сравнению с прошлым годом… Существенный рост показали и телевизоры. В категории LED-телевизоров с диагональю 32-38 дюймов продажи увеличились на 166,6% по сравнению с прошлым годом, а телевизоры с диагональю 15-30 дюймов выросли на 146,1%", - сообщили в компании на основании собственных данных по продажам. Однако лидером стали комплектующие для компьютеров - спрос на них подскочил в 8,5 раза. Кроме того, в 1,6 раза вырос интерес к умным колонкам. Еще одной популярной категорией стали смарт-часы и фитнес-браслеты, продажи которых выросли почти на треть в годовом выражении. На 88% по сравнению с прошлым годом вырос спрос на аксессуары для игровых консолей - геймпады, зарядные станции, VR-аксессуары и док-станции.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
96
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40
бизнес, россия, москва, аэропорт пулково, м.видео-эльдорадо
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, аэропорт Пулково, М.Видео-Эльдорадо
04:57 21.02.2025
 
Спрос на LED-телевизоры к Дню защитника Отечества вырос в 2,5 раза

Спрос на LED-телевизоры и планшеты к Дню защитника Отечества вырос в 2,5 раза

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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Спрос на LED-телевизоры и планшеты к Дню защитника Отечества вырос в среднем в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом, рассказали РИА Новости в "М.Видео-Эльдорадо".
"Одним из лидеров продаж стали планшетные компьютеры, спрос на которые вырос на 153,4% по сравнению с прошлым годом… Существенный рост показали и телевизоры. В категории LED-телевизоров с диагональю 32-38 дюймов продажи увеличились на 166,6% по сравнению с прошлым годом, а телевизоры с диагональю 15-30 дюймов выросли на 146,1%", - сообщили в компании на основании собственных данных по продажам.
Однако лидером стали комплектующие для компьютеров - спрос на них подскочил в 8,5 раза. Кроме того, в 1,6 раза вырос интерес к умным колонкам.
Еще одной популярной категорией стали смарт-часы и фитнес-браслеты, продажи которых выросли почти на треть в годовом выражении.
На 88% по сравнению с прошлым годом вырос спрос на аксессуары для игровых консолей - геймпады, зарядные станции, VR-аксессуары и док-станции.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАаэропорт ПулковоМ.Видео-Эльдорадо
 
 
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