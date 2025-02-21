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Инфраструктура дата-центров Т-Банка усилит позиции в борьбе с мошенниками - 21.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250221/infrastruktura-855122978.html
Инфраструктура дата-центров Т-Банка усилит позиции в борьбе с мошенниками
Инфраструктура дата-центров Т-Банка усилит позиции в борьбе с мошенниками - 21.02.2025, ПРАЙМ
Инфраструктура дата-центров Т-Банка усилит позиции в борьбе с мошенниками
Собственная инфраструктура дата-центров "Т-Технологий" (материнская компания Т-Банка), первую очередь которой планируется завершить в 2027 году, усилит позиции... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T07:01+0300
2025-02-21T07:01+0300
финансы
банки
экономика
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 фев – ПРАЙМ. Собственная инфраструктура дата-центров "Т-Технологий" (материнская компания Т-Банка), первую очередь которой планируется завершить в 2027 году, усилит позиции в борьбе с мошенниками за счет запуска новых инструментов на основе искусственного интеллекта (ИИ), сообщил РИА Новости вице-президент, технический директор Т-Банка Олег Щербаков в кулуарах форума "Кибербезопасность в финансах". "Собственная инфраструктура дата-центров, первую очередь которой мы планируем завершить в 2027 году, несомненно, усилит наши позиции в области искусственного интеллекта. За счет запуска собственных вычислительных мощностей мы сможем быстрее, эффективнее и эластичнее запускать новые инструменты и продукты на основе ИИ, в том числе и те, которые направлены на борьбу с мошенниками", - сказал Щербаков. Он отметил, что сейчас у Т-Банка уже интегрировано много ИИ-решений для защиты клиентов. Для этого банк использует все возможности анализа больших данных и ML. В качестве примера Щербаков привел технологию выявления и пресечения мошенничества во время звонка – "Нейрощит". "Недавно в нашем фрод-мониторинге появился еще "второй ML-рубеж". Это AI-агент, который самостоятельно принимает решение о том, столкнулся ли клиент с мошенничеством и что нужно с этим делать. В отличие от транзакционного ИИ, который должен работать максимально быстро, второй ML-рубеж может взять время "на подумать", комплексно проанализировать всю доступную информацию и принять взвешенное решение с учетом особенностей каждого клиента", - рассказал Щербаков. Это, по его словам, позволяет вывести антифрод-технологии на новый уровень, улучшить клиентский опыт и защищать клиента именно тогда, когда это необходимо. "В планах у Т-Технологий с помощью ИИ масштабировать текущие проекты и усилить ресурсы в борьбе с мошенниками", - заключил топ-менеджер. В середине ноября 2024 года директор по информационным технологиям, вице-президент Т-Банка Вячеслав Цыганов сообщил, что "Т-Технологии" построят собственную сеть дата-центров к 2031 году, первые результаты ожидаются в начале 2027 года.
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финансы, банки, екатеринбург
Финансы, Банки, Экономика, ЕКАТЕРИНБУРГ
07:01 21.02.2025
 
Инфраструктура дата-центров Т-Банка усилит позиции в борьбе с мошенниками

Инфраструктура дата-центров Т-Банка усилит позиции в борьбе с мошенниками

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 фев – ПРАЙМ. Собственная инфраструктура дата-центров "Т-Технологий" (материнская компания Т-Банка), первую очередь которой планируется завершить в 2027 году, усилит позиции в борьбе с мошенниками за счет запуска новых инструментов на основе искусственного интеллекта (ИИ), сообщил РИА Новости вице-президент, технический директор Т-Банка Олег Щербаков в кулуарах форума "Кибербезопасность в финансах".
"Собственная инфраструктура дата-центров, первую очередь которой мы планируем завершить в 2027 году, несомненно, усилит наши позиции в области искусственного интеллекта. За счет запуска собственных вычислительных мощностей мы сможем быстрее, эффективнее и эластичнее запускать новые инструменты и продукты на основе ИИ, в том числе и те, которые направлены на борьбу с мошенниками", - сказал Щербаков.
Он отметил, что сейчас у Т-Банка уже интегрировано много ИИ-решений для защиты клиентов. Для этого банк использует все возможности анализа больших данных и ML. В качестве примера Щербаков привел технологию выявления и пресечения мошенничества во время звонка – "Нейрощит".
"Недавно в нашем фрод-мониторинге появился еще "второй ML-рубеж". Это AI-агент, который самостоятельно принимает решение о том, столкнулся ли клиент с мошенничеством и что нужно с этим делать. В отличие от транзакционного ИИ, который должен работать максимально быстро, второй ML-рубеж может взять время "на подумать", комплексно проанализировать всю доступную информацию и принять взвешенное решение с учетом особенностей каждого клиента", - рассказал Щербаков.
Это, по его словам, позволяет вывести антифрод-технологии на новый уровень, улучшить клиентский опыт и защищать клиента именно тогда, когда это необходимо. "В планах у Т-Технологий с помощью ИИ масштабировать текущие проекты и усилить ресурсы в борьбе с мошенниками", - заключил топ-менеджер.
В середине ноября 2024 года директор по информационным технологиям, вице-президент Т-Банка Вячеслав Цыганов сообщил, что "Т-Технологии" построят собственную сеть дата-центров к 2031 году, первые результаты ожидаются в начале 2027 года.
 
ЭкономикаФинансыБанкиЕКАТЕРИНБУРГ
 
 
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