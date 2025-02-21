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Путин поручил продлить срок госпрограммы по развитию Крыма и Севастополя - 21.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин поручил продлить срок госпрограммы по развитию Крыма и Севастополя
Путин поручил продлить срок госпрограммы по развитию Крыма и Севастополя - 21.02.2025, ПРАЙМ
Путин поручил продлить срок госпрограммы по развитию Крыма и Севастополя
Президент России Владимир Путин поручил продлить срок государственной программы по развитию Крыма и Севастополя до 2030 года, выделяя на эти цели не менее 110... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T19:32+0300
2025-02-21T19:32+0300
экономика
владимир путин
программа
крым
севастополь
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил продлить срок государственной программы по развитию Крыма и Севастополя до 2030 года, выделяя на эти цели не менее 110 миллиардов рублей ежегодно. "Глава государства утвердил перечень поручений по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя. В частности, президент поручил проработать следующие меры... продлить срок госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя" до 2030 года, выделяя не менее 110 миллиардов рублей ежегодно", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале Кремля.
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владимир путин, программа, крым, севастополь
Экономика, Владимир Путин, программа, КРЫМ, СЕВАСТОПОЛЬ
19:32 21.02.2025
 
Путин поручил продлить срок госпрограммы по развитию Крыма и Севастополя

Путин поручил продлить срок программы по развитию Крыма и Севастополя до 2030 г

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЯлта, Крым
Ялта, Крым - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил продлить срок государственной программы по развитию Крыма и Севастополя до 2030 года, выделяя на эти цели не менее 110 миллиардов рублей ежегодно.
"Глава государства утвердил перечень поручений по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя. В частности, президент поручил проработать следующие меры... продлить срок госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя" до 2030 года, выделяя не менее 110 миллиардов рублей ежегодно", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале Кремля.
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