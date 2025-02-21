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Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с 22 февраля
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с 22 февраля - 21.02.2025, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с 22 февраля
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 8,22 копейки, до 12,0430 рубля, курс доллара - на 34,27 копейки, до 88,1676 рубля, а... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T17:06+0300
2025-02-21T17:06+0300
2025-02-21T17:08+0300
курс доллара к рублю
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 8,22 копейки, до 12,0430 рубля, курс доллара - на 34,27 копейки, до 88,1676 рубля, а курс евро - на 46,79 копейки, до 92,0152 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Московскую биржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Мосбиржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с 22 февраля
ЦБ: официальный курс юаня на пятницу - 12,04, доллара - 88,17, евро - 92,02 руб
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 8,22 копейки, до 12,0430 рубля, курс доллара - на 34,27 копейки, до 88,1676 рубля, а курс евро - на 46,79 копейки, до 92,0152 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Московскую биржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Мосбиржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.