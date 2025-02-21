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Нефть дешевеет после выхода данных минэнерго США по ее запасам в стране - 21.02.2025, ПРАЙМ
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Нефть дешевеет после выхода данных минэнерго США по ее запасам в стране
Нефть дешевеет после выхода данных минэнерго США по ее запасам в стране - 21.02.2025, ПРАЙМ
Нефть дешевеет после выхода данных минэнерго США по ее запасам в стране
Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются после выхода еженедельных данных минэнерго США по ее запасам в стране, свидетельствуют данные торгов. | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T08:44+0300
2025-02-21T08:44+0300
экономика
нефть
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются после выхода еженедельных данных минэнерго США по ее запасам в стране, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.29 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,16%, до 76,36 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,17%, до 72,36 доллара. В четверг управление энергетической информации минэнерго США опубликовало данные по запасам нефти в стране за неделю по 14 февраля. За данный период их объем вырос на 4,6 миллиона баррелей, или на 1,1%, - до 432,5 миллиона баррелей, что больше прогноза аналитиков. Позднее в пятницу инвесторы также ожидают еженедельный отчет американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company о действующих нефтяных буровых установках в США. За неделю по 14 февраля их число выросло на одну - до 481 агрегатов.
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нефть, рынки, сша
Экономика, Нефть, Рынки, США
08:44 21.02.2025
 
Нефть дешевеет после выхода данных минэнерго США по ее запасам в стране

Нефть дешевеет после выхода данных минэнерго США по ее запасам в пятницу утром

© Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные вышки в Татарстане
Нефтяные вышки в Татарстане
© Максим Богодвид
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются после выхода еженедельных данных минэнерго США по ее запасам в стране, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.29 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,16%, до 76,36 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,17%, до 72,36 доллара.
В четверг управление энергетической информации минэнерго США опубликовало данные по запасам нефти в стране за неделю по 14 февраля. За данный период их объем вырос на 4,6 миллиона баррелей, или на 1,1%, - до 432,5 миллиона баррелей, что больше прогноза аналитиков.
Позднее в пятницу инвесторы также ожидают еженедельный отчет американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company о действующих нефтяных буровых установках в США. За неделю по 14 февраля их число выросло на одну - до 481 агрегатов.
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