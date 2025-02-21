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Стоимость нефти продолжает снижаться
Стоимость нефти продолжает снижаться - 21.02.2025, ПРАЙМ
Стоимость нефти продолжает снижаться
Мировые цены на нефть в пятницу днем продолжают снижаться, свидетельствуют данные торгов. | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T14:42+0300
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем продолжают снижаться, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.22 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 0,85%, до 75,84 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,9%, до 71,83 доллара. Утром нефть дешевела в пределах 0,2%. "Учитывая цены, в среднем около 70 долларов за баррель, мы по-прежнему ожидаем, что ОПЕК+ отложит возобновление объемов поставок. Решение предоставить больший нефтяной объем на мировой рынок может быть принято в случае, если США усилят санкционное давление на Иран в свете потенциальных переговоров", - сообщили агентству Блумберг аналитики Citigroup Inc., включая Эрика Ли (Eric Lee). Ранее агентство Блумберг сообщило, что альянс рассматривает возможность отложить запланированное пока на апрель начало постепенного увеличения нефтедобычи. Но сразу после этого вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что ОПЕК+ пока не обсуждал возможность такого варианта. Позднее в пятницу инвесторы также ожидают еженедельного отчета американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company о действующих нефтяных буровых установках в США. За неделю по 14 февраля их число выросло на одну - до 481 агрегатов.
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нефть, сша, опек, иран, александр новак
Экономика, Нефть, США, ОПЕК, ИРАН, Александр Новак
Стоимость нефти продолжает снижаться
Мировые цены на нефть продолжают снижаться в пятницу днем
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем продолжают снижаться, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.22 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 0,85%, до 75,84 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,9%, до 71,83 доллара. Утром нефть дешевела в пределах 0,2%.
"Учитывая цены, в среднем около 70 долларов за баррель, мы по-прежнему ожидаем, что ОПЕК+ отложит возобновление объемов поставок. Решение предоставить больший нефтяной объем на мировой рынок может быть принято в случае, если США усилят санкционное давление на Иран в свете потенциальных переговоров", - сообщили агентству Блумберг аналитики Citigroup Inc., включая Эрика Ли (Eric Lee).
Ранее агентство Блумберг сообщило, что альянс рассматривает возможность отложить запланированное пока на апрель начало постепенного увеличения нефтедобычи. Но сразу после этого вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что ОПЕК+ пока не обсуждал возможность такого варианта.
Позднее в пятницу инвесторы также ожидают еженедельного отчета американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company о действующих нефтяных буровых установках в США. За неделю по 14 февраля их число выросло на одну - до 481 агрегатов.
Нефть дешевеет после выхода данных минэнерго США по ее запасам в стране