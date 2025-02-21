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Нефть дешевеет на фоне укрепления доллара

Нефть дешевеет на фоне укрепления доллара - 21.02.2025, ПРАЙМ

Нефть дешевеет на фоне укрепления доллара

Мировые цены на нефть в пятницу вечером уменьшаются более чем на 2% на фоне удорожания доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов. | 21.02.2025, ПРАЙМ

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экономика

нефть

цены

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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером уменьшаются более чем на 2% на фоне удорожания доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 21.26 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 2,3% - до 74,72 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 2,44%, до 70,71 доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на 0,26% - до 106,64 пункта. Укрепление доллара сдерживает спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, делая их менее доступными при покупке в другой валюте. В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 21 февраля их число выросло на семь единиц - до 488 агрегатов.

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нефть, цены