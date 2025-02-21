https://1prime.ru/20250221/neft-855152261.html
Нефть дешевеет на фоне укрепления доллара
Нефть дешевеет на фоне укрепления доллара - 21.02.2025, ПРАЙМ
Нефть дешевеет на фоне укрепления доллара
Мировые цены на нефть в пятницу вечером уменьшаются более чем на 2% на фоне удорожания доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов. | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T21:49+0300
2025-02-21T21:49+0300
2025-02-21T21:50+0300
экономика
нефть
цены
https://cdnn.1prime.ru/img/83488/53/834885386_0:87:3331:1961_1920x0_80_0_0_60fd0e638554aed8bf1eaca58a76b84c.jpg
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером уменьшаются более чем на 2% на фоне удорожания доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 21.26 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 2,3% - до 74,72 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 2,44%, до 70,71 доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на 0,26% - до 106,64 пункта. Укрепление доллара сдерживает спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, делая их менее доступными при покупке в другой валюте. В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 21 февраля их число выросло на семь единиц - до 488 агрегатов.
https://1prime.ru/20250220/-g7-855118475.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83488/53/834885386_300:0:3031:2048_1920x0_80_0_0_acb993086a274635b7952e45130d796e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, цены
Нефть дешевеет на фоне укрепления доллара
Нефть дешевеет более чем на 2% на фоне укрепления доллара
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером уменьшаются более чем на 2% на фоне удорожания доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 21.26 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 2,3% - до 74,72 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 2,44%, до 70,71 доллара.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на 0,26% - до 106,64 пункта. Укрепление доллара сдерживает спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, делая их менее доступными при покупке в другой валюте.
В коммюнике G7 скорректировали пункт о потолке цен на российскую нефть
В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 21 февраля их число выросло на семь единиц - до 488 агрегатов.