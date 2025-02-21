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В Совбезе отметили угрозу со стороны НАТО против портовой инфраструктуры РФ
В Совбезе отметили угрозу со стороны НАТО против портовой инфраструктуры РФ - 21.02.2025, ПРАЙМ
В Совбезе отметили угрозу со стороны НАТО против портовой инфраструктуры РФ
Угрозы со стороны НАТО против портовой инфраструктуры России усилились, сообщил заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Григорий Молчанов. | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T10:59+0300
2025-02-21T10:59+0300
2025-02-21T10:59+0300
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Угрозы со стороны НАТО против портовой инфраструктуры России усилились, сообщил заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Григорий Молчанов. В аппарате Совбеза РФ в рамках Межведомственной комиссии по военной безопасности был рассмотрен вопрос об угрозах подводной и портовой критической инфраструктуре Российской Федерации, а также о мерах по их нейтрализации. "Было отмечено усиление источников военных опасностей и военных угроз Российской Федерации в связи с наращиванием НАТО потенциала военно-морских сил блока для ведения боевых действий против объектов портовой инфраструктуры нашего государства", - сказал Молчанов.Также было указано, что НАТО разрабатывает доктринальные документы для проведения военных операций на морском дне."Одновременно ведется разработка доктринальных документов для проведения подобных операций", - сказал Молчанов.По словам замсекретаря, в качестве объектов для поражения НАТО рассматривает морской транспорт, крупные нефтеналивные терминалы, а также железнодорожные переправы для доставки топлива.
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Политика, РФ, НАТО, Совбез, РОССИЯ
В Совбезе отметили угрозу со стороны НАТО против портовой инфраструктуры РФ
Совбез РФ: угрозы со стороны НАТО против портовой инфраструктуры РФ усилились
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Угрозы со стороны НАТО против портовой инфраструктуры России усилились, сообщил заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Григорий Молчанов.
В аппарате Совбеза РФ в рамках Межведомственной комиссии по военной безопасности был рассмотрен вопрос об угрозах подводной и портовой критической инфраструктуре Российской Федерации, а также о мерах по их нейтрализации.
"Было отмечено усиление источников военных опасностей и военных угроз Российской Федерации в связи с наращиванием НАТО потенциала военно-морских сил блока для ведения боевых действий против объектов портовой инфраструктуры нашего государства", - сказал Молчанов.
Также было указано, что НАТО разрабатывает доктринальные документы для проведения военных операций на морском дне.
"Одновременно ведется разработка доктринальных документов для проведения подобных операций", - сказал Молчанов.
По словам замсекретаря, в качестве объектов для поражения НАТО рассматривает морской транспорт, крупные нефтеналивные терминалы, а также железнодорожные переправы для доставки топлива.
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