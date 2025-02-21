Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"И при Трампе". Эксперт рассказал, что США продолжают поставлять ВСУ - 21.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250221/ssha-855138164.html
"И при Трампе". Эксперт рассказал, что США продолжают поставлять ВСУ
"И при Трампе". Эксперт рассказал, что США продолжают поставлять ВСУ - 21.02.2025, ПРАЙМ
"И при Трампе". Эксперт рассказал, что США продолжают поставлять ВСУ
Несмотря на жесткую антиукраинскую риторику новой американской администрации и заявления ее представителей о прекращении помощи Украине , ВСУ продолжают... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T15:05+0300
2025-02-21T15:08+0300
спецоперация на украине
сша
поддержка украины
экспертное мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/77713/71/777137136_12:0:1489:831_1920x0_80_0_0_7ddc577b09b92f8015b10aedb2c84585.jpg
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Несмотря на жесткую антиукраинскую риторику новой американской администрации и заявления ее представителей о прекращении помощи Украине , ВСУ продолжают получать от США данные систем поддержки ведения боевых действий. Об этом в беседе с "МК" рассказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.Он отметил, что, невзирая на то, что команда президента США Дональда Трампа вываливает на Владимира Зеленского тонны негатива, пока не видно, чтобы Соединенные Штаты перестали поставлять Украине важные оперативные данные систем поддержки ведения боевых действий."Это спутниковая система связи Starlink Илона Маска, предоставление расшифрованных, с четкой приоритизацией целеуказания спутниковых снимков американских и европейских спутниковых операторов, - поясняет эксперт. - Еще – предоставление разведывательной информации, условно говоря, сбор информации через различные информационные системы АНБ, которую, судя по всему, Украина тоже получает".Также Клинцевич отметил, что якобы украинские информационные системы управления полем боя "Крапива" и "Дельта", скорее всего, "сделаны с помощью американских специалистов на американских технологиях".По данным эксперта, эти сервисы продолжают поставляться Вооруженным силам Украины, что "позволяет им быть очень быстрыми, манёвренными и максимально осведомлёнными о наших перемещениях".
https://1prime.ru/20250216/ssha-854976435.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77713/71/777137136_196:0:1304:831_1920x0_80_0_0_bd5a946d5e99d2608a20116fe9f181d9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, поддержка украины, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, США, поддержка Украины, экспертное мнение
15:05 21.02.2025 (обновлено: 15:08 21.02.2025)
 
"И при Трампе". Эксперт рассказал, что США продолжают поставлять ВСУ

Клинцевич: США и при Трампе поставляют ВСУ данные для поддержки боевых действий

© fotolia.com / YuI%Флаги США и Украины
%Флаги США и Украины - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2025
© fotolia.com / YuI
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Несмотря на жесткую антиукраинскую риторику новой американской администрации и заявления ее представителей о прекращении помощи Украине , ВСУ продолжают получать от США данные систем поддержки ведения боевых действий. Об этом в беседе с "МК" рассказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.
Он отметил, что, невзирая на то, что команда президента США Дональда Трампа вываливает на Владимира Зеленского тонны негатива, пока не видно, чтобы Соединенные Штаты перестали поставлять Украине важные оперативные данные систем поддержки ведения боевых действий.
"Это спутниковая система связи Starlink Илона Маска, предоставление расшифрованных, с четкой приоритизацией целеуказания спутниковых снимков американских и европейских спутниковых операторов, - поясняет эксперт. - Еще – предоставление разведывательной информации, условно говоря, сбор информации через различные информационные системы АНБ, которую, судя по всему, Украина тоже получает".
Также Клинцевич отметил, что якобы украинские информационные системы управления полем боя "Крапива" и "Дельта", скорее всего, "сделаны с помощью американских специалистов на американских технологиях".
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 16.02.2025
СМИ: США хотят добиться прекращения огня на Украине до 20 апреля
16 февраля, 20:16
По данным эксперта, эти сервисы продолжают поставляться Вооруженным силам Украины, что "позволяет им быть очень быстрыми, манёвренными и максимально осведомлёнными о наших перемещениях".
 
Спецоперация на УкраинеСШАподдержка Украиныэкспертное мнение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала