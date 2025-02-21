https://1prime.ru/20250221/ssha-855138164.html

"И при Трампе". Эксперт рассказал, что США продолжают поставлять ВСУ

"И при Трампе". Эксперт рассказал, что США продолжают поставлять ВСУ - 21.02.2025, ПРАЙМ

"И при Трампе". Эксперт рассказал, что США продолжают поставлять ВСУ

Несмотря на жесткую антиукраинскую риторику новой американской администрации и заявления ее представителей о прекращении помощи Украине , ВСУ продолжают... | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T15:05+0300

2025-02-21T15:05+0300

2025-02-21T15:08+0300

спецоперация на украине

сша

поддержка украины

экспертное мнение

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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Несмотря на жесткую антиукраинскую риторику новой американской администрации и заявления ее представителей о прекращении помощи Украине , ВСУ продолжают получать от США данные систем поддержки ведения боевых действий. Об этом в беседе с "МК" рассказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.Он отметил, что, невзирая на то, что команда президента США Дональда Трампа вываливает на Владимира Зеленского тонны негатива, пока не видно, чтобы Соединенные Штаты перестали поставлять Украине важные оперативные данные систем поддержки ведения боевых действий."Это спутниковая система связи Starlink Илона Маска, предоставление расшифрованных, с четкой приоритизацией целеуказания спутниковых снимков американских и европейских спутниковых операторов, - поясняет эксперт. - Еще – предоставление разведывательной информации, условно говоря, сбор информации через различные информационные системы АНБ, которую, судя по всему, Украина тоже получает".Также Клинцевич отметил, что якобы украинские информационные системы управления полем боя "Крапива" и "Дельта", скорее всего, "сделаны с помощью американских специалистов на американских технологиях".По данным эксперта, эти сервисы продолжают поставляться Вооруженным силам Украины, что "позволяет им быть очень быстрыми, манёвренными и максимально осведомлёнными о наших перемещениях".

https://1prime.ru/20250216/ssha-854976435.html

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сша, поддержка украины, экспертное мнение