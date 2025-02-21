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"Сошлись в небе". Истребители ВКС РФ вступили в "ракетный бой" с F-16 ВСУ
"Сошлись в небе". Истребители ВКС РФ вступили в "ракетный бой" с F-16 ВСУ - 21.02.2025, ПРАЙМ
"Сошлись в небе". Истребители ВКС РФ вступили в "ракетный бой" с F-16 ВСУ
Российские истребители вступили на Украине в дальний ракетный бой с истребителями F-16 ВСУ, передают Telegram-каналы "Военный обозреватель" и "Русское оружие". | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T16:24+0300
2025-02-21T16:24+0300
2025-02-21T16:27+0300
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Российские истребители вступили на Украине в дальний ракетный бой с истребителями F-16 ВСУ, передают Telegram-каналы "Военный обозреватель" и "Русское оружие".Согласно сообщениям, боевое столкновение произошло на расстоянии более 100 километров. По предварительным данным, потерь со стороны российских ВКС нет, а о потерях украинской стороны поступают противоречивые данные.При этом эксперты предполагают, что в небе сошлись российский Су-35С и украинский F-16AM Block 20 MLU, которые выпустили по друг другу ракеты класса "воздух-воздух" Р-37М и AIM-120C-7 соответственно. Как ранее сообщило Министерство обороны РФ, ВКС России в течение недели осуществили 11 групповых ударов, поразив украинские военные объекты, газово-энергетическую и портовую инфраструктуру, а также электроподстанции Украины.
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россия, су-35, украина, f-16, бой
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Су-35, УКРАИНА, F-16, бой
"Сошлись в небе". Истребители ВКС РФ вступили в "ракетный бой" с F-16 ВСУ
Истребители ВС РФ и украинские F-16 вступили в дальний ракетный бой в зоне СВО
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ.
Российские истребители вступили на Украине в дальний ракетный бой с истребителями F-16 ВСУ, передают Telegram-каналы "Военный обозреватель"
и "Русское оружие"
.
Согласно сообщениям, боевое столкновение произошло на расстоянии более 100 километров. По предварительным данным, потерь со стороны российских ВКС нет, а о потерях украинской стороны поступают противоречивые данные.
При этом эксперты предполагают, что в небе сошлись российский Су-35С и украинский F-16AM Block 20 MLU, которые выпустили по друг другу ракеты класса "воздух-воздух" Р-37М и AIM-120C-7 соответственно.
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Как ранее сообщило Министерство обороны РФ, ВКС России в течение недели осуществили 11 групповых ударов, поразив украинские военные объекты, газово-энергетическую и портовую инфраструктуру, а также электроподстанции Украины.