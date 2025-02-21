Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"В ту же минуту". В ЕС объяснили, когда на Украине начнется мирный процесс - 21.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250221/svo-855152678.html
"В ту же минуту". В ЕС объяснили, когда на Украине начнется мирный процесс
"В ту же минуту". В ЕС объяснили, когда на Украине начнется мирный процесс - 21.02.2025, ПРАЙМ
"В ту же минуту". В ЕС объяснили, когда на Украине начнется мирный процесс
Мирное урегулирование на Украине начнется сразу же после отъезда Владимира Зеленского из страны. Такое мнение в соцсети Х высказал профессор Университета... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T22:26+0300
2025-02-21T22:27+0300
спецоперация на украине
украина
урегулирование
экспертное мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/26/842192641_0:126:2400:1476_1920x0_80_0_0_2e8ab0a4b36d90dcdb1863ac4578a423.jpg
МОСКВА, 21 фев — ПАРЙМ. Мирное урегулирование на Украине начнется сразу же после отъезда Владимира Зеленского из страны. Такое мнение в соцсети Х высказал профессор Университета Хельсинки Туомас Малинен.В частности, он написал: "Мирный процесс начнется в ту минуту, когда Зеленский покинет Украину".Как передавало консервативное издание New York Post, в американской администрации посоветовали главе киевского режима в срочном порядке уехать из Украины во Францию.В свою очередь, президент США Дональд Трамп в беседе с радиостанцией Fox News заявил, что присутствие Зеленского не переговорах по урегулирование конфликта на Украине "так важно".
https://1prime.ru/20250219/konflikt-855059878.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/26/842192641_132:0:2268:1602_1920x0_80_0_0_f1d6ab5e6432c2209f7e7b4e04ed3f83.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, урегулирование, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, урегулирование, экспертное мнение
22:26 21.02.2025 (обновлено: 22:27 21.02.2025)
 
"В ту же минуту". В ЕС объяснили, когда на Украине начнется мирный процесс

Профессор Малинен: мирный процесс начнется после отъезда Зеленского с Украины

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 фев — ПАРЙМ. Мирное урегулирование на Украине начнется сразу же после отъезда Владимира Зеленского из страны. Такое мнение в соцсети Х высказал профессор Университета Хельсинки Туомас Малинен.
В частности, он написал: "Мирный процесс начнется в ту минуту, когда Зеленский покинет Украину".
Как передавало консервативное издание New York Post, в американской администрации посоветовали главе киевского режима в срочном порядке уехать из Украины во Францию.
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
Кремль ждет четкой позиции Киева по урегулированию конфликта, заявил Песков
19 февраля, 12:02
В свою очередь, президент США Дональд Трамп в беседе с радиостанцией Fox News заявил, что присутствие Зеленского не переговорах по урегулирование конфликта на Украине "так важно".
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАурегулированиеэкспертное мнение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала