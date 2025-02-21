https://1prime.ru/20250221/svo-855152678.html
"В ту же минуту". В ЕС объяснили, когда на Украине начнется мирный процесс
"В ту же минуту". В ЕС объяснили, когда на Украине начнется мирный процесс - 21.02.2025, ПРАЙМ
"В ту же минуту". В ЕС объяснили, когда на Украине начнется мирный процесс
Мирное урегулирование на Украине начнется сразу же после отъезда Владимира Зеленского из страны. Такое мнение в соцсети Х высказал профессор Университета... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T22:26+0300
2025-02-21T22:26+0300
2025-02-21T22:27+0300
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урегулирование
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МОСКВА, 21 фев — ПАРЙМ. Мирное урегулирование на Украине начнется сразу же после отъезда Владимира Зеленского из страны. Такое мнение в соцсети Х высказал профессор Университета Хельсинки Туомас Малинен.В частности, он написал: "Мирный процесс начнется в ту минуту, когда Зеленский покинет Украину".Как передавало консервативное издание New York Post, в американской администрации посоветовали главе киевского режима в срочном порядке уехать из Украины во Францию.В свою очередь, президент США Дональд Трамп в беседе с радиостанцией Fox News заявил, что присутствие Зеленского не переговорах по урегулирование конфликта на Украине "так важно".
https://1prime.ru/20250219/konflikt-855059878.html
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украина, урегулирование, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, урегулирование, экспертное мнение
"В ту же минуту". В ЕС объяснили, когда на Украине начнется мирный процесс
Профессор Малинен: мирный процесс начнется после отъезда Зеленского с Украины
МОСКВА, 21 фев — ПАРЙМ.
Мирное урегулирование на Украине начнется сразу же после отъезда Владимира Зеленского из страны. Такое мнение в соцсети Х
высказал профессор Университета Хельсинки Туомас Малинен.
В частности, он написал: "Мирный процесс начнется в ту минуту, когда Зеленский покинет Украину".
Как передавало консервативное издание New York Post, в американской администрации посоветовали главе киевского режима в срочном порядке уехать из Украины во Францию.
Кремль ждет четкой позиции Киева по урегулированию конфликта, заявил Песков
В свою очередь, президент США Дональд Трамп в беседе с радиостанцией Fox News заявил, что присутствие Зеленского не переговорах по урегулирование конфликта на Украине "так важно".