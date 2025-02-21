https://1prime.ru/20250221/svo-855152678.html

"В ту же минуту". В ЕС объяснили, когда на Украине начнется мирный процесс

"В ту же минуту". В ЕС объяснили, когда на Украине начнется мирный процесс - 21.02.2025, ПРАЙМ

"В ту же минуту". В ЕС объяснили, когда на Украине начнется мирный процесс

Мирное урегулирование на Украине начнется сразу же после отъезда Владимира Зеленского из страны. Такое мнение в соцсети Х высказал профессор Университета... | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T22:26+0300

2025-02-21T22:26+0300

2025-02-21T22:27+0300

спецоперация на украине

украина

урегулирование

экспертное мнение

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МОСКВА, 21 фев — ПАРЙМ. Мирное урегулирование на Украине начнется сразу же после отъезда Владимира Зеленского из страны. Такое мнение в соцсети Х высказал профессор Университета Хельсинки Туомас Малинен.В частности, он написал: "Мирный процесс начнется в ту минуту, когда Зеленский покинет Украину".Как передавало консервативное издание New York Post, в американской администрации посоветовали главе киевского режима в срочном порядке уехать из Украины во Францию.В свою очередь, президент США Дональд Трамп в беседе с радиостанцией Fox News заявил, что присутствие Зеленского не переговорах по урегулирование конфликта на Украине "так важно".

https://1prime.ru/20250219/konflikt-855059878.html

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украина, урегулирование, экспертное мнение