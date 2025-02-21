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Т-Банк изучает три региона как площадки для совместных курсов - 21.02.2025, ПРАЙМ
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Т-Банк изучает три региона как площадки для совместных курсов
Т-Банк изучает три региона как площадки для совместных курсов - 21.02.2025, ПРАЙМ
Т-Банк изучает три региона как площадки для совместных курсов
Центральный университет, созданный по инициативе Т-Банка при поддержке более 50 крупнейших компаний страны, изучает три региона как возможные площадки для... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T07:31+0300
2025-02-21T07:31+0300
россия
экономика
финансы
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 фев – ПРАЙМ. Центральный университет, созданный по инициативе Т-Банка при поддержке более 50 крупнейших компаний страны, изучает три региона как возможные площадки для запуска совместных курсов, программ или открытия филиалов, сообщил РИА Новости глава Т-Банка Станислав Близнюк в кулуарах форума "Кибербезопасность в финансах". "Россия богата умами, и они локализованы не только в Москве. Очень много талантливых людей из регионов вынуждены переезжать в столицу, чтобы поступить в хороший вуз и найти высокооплачиваемую работу. Мы, в свою очередь, хотим эту тенденцию попробовать изменить при поддержке региональных властей и университетов. На текущий момент есть три региона, которые мы изучаем как возможные площадки для запуска совместных курсов, программ или даже филиалов Центрального университета", - сказал Близнюк. Кроме того, он отметил, что Центральный университет создавался как научно-инженерный. На текущий момент в нем есть программы по математике, разработке, искусственному интеллекту, бизнесу, по так называемым soft-навыкам. "Мы планируем расширять перечень направлений, вводить естественно-научные предметы, дополнительные курсы по физике, химии, биологии для взращивания более прикладных инженеров", - добавил глава банка. Он подчеркнул, что Центральный университет - это не корпоративный вуз и у него 50 партнеров, в числе которых - представители таких отраслей, как добыча, медицина, телеком. Поэтому важно, чтобы часть таких естественных наук учебное заведение тоже могло поддерживать. "Кроме того, возможно, в ближайшее время мы запустим программы по дизайну, которые могут перерасти в полноценное дизайн-направление", - рассказал также Близнюк. Центральный университет в ранее феврале объявил, что в ближайшее время откроет новый кампус в историческом здании Центрального телеграфа в центре Москвы. Здание на Тверской улице приобретено у девелоперской компании Vos'hod". Университет займет всю территорию Центрального телеграфа общей площадью 68,4 тысячи квадратных метров. В настоящее время университет размещается в бизнес-центре Ducat Place II на улице Гашека.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
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5
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россия, финансы, москва, екатеринбург
РОССИЯ, Экономика, Финансы, МОСКВА, ЕКАТЕРИНБУРГ
07:31 21.02.2025
 
Т-Банк изучает три региона как площадки для совместных курсов

Т-Банк: Центральный университет изучает три региона как площадки для совместных курсов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 фев – ПРАЙМ. Центральный университет, созданный по инициативе Т-Банка при поддержке более 50 крупнейших компаний страны, изучает три региона как возможные площадки для запуска совместных курсов, программ или открытия филиалов, сообщил РИА Новости глава Т-Банка Станислав Близнюк в кулуарах форума "Кибербезопасность в финансах".
"Россия богата умами, и они локализованы не только в Москве. Очень много талантливых людей из регионов вынуждены переезжать в столицу, чтобы поступить в хороший вуз и найти высокооплачиваемую работу. Мы, в свою очередь, хотим эту тенденцию попробовать изменить при поддержке региональных властей и университетов. На текущий момент есть три региона, которые мы изучаем как возможные площадки для запуска совместных курсов, программ или даже филиалов Центрального университета", - сказал Близнюк.
Кроме того, он отметил, что Центральный университет создавался как научно-инженерный. На текущий момент в нем есть программы по математике, разработке, искусственному интеллекту, бизнесу, по так называемым soft-навыкам. "Мы планируем расширять перечень направлений, вводить естественно-научные предметы, дополнительные курсы по физике, химии, биологии для взращивания более прикладных инженеров", - добавил глава банка.
Он подчеркнул, что Центральный университет - это не корпоративный вуз и у него 50 партнеров, в числе которых - представители таких отраслей, как добыча, медицина, телеком. Поэтому важно, чтобы часть таких естественных наук учебное заведение тоже могло поддерживать.
"Кроме того, возможно, в ближайшее время мы запустим программы по дизайну, которые могут перерасти в полноценное дизайн-направление", - рассказал также Близнюк.
Центральный университет в ранее феврале объявил, что в ближайшее время откроет новый кампус в историческом здании Центрального телеграфа в центре Москвы. Здание на Тверской улице приобретено у девелоперской компании Vos'hod". Университет займет всю территорию Центрального телеграфа общей площадью 68,4 тысячи квадратных метров. В настоящее время университет размещается в бизнес-центре Ducat Place II на улице Гашека.
 
ЭкономикаРОССИЯФинансыМОСКВАЕКАТЕРИНБУРГ
 
 
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