https://1prime.ru/20250221/tesla-855144637.html

Tesla отзовет более 376 тысяч машин

Tesla отзовет более 376 тысяч машин - 21.02.2025, ПРАЙМ

Tesla отзовет более 376 тысяч машин

Американский производитель электромобилей Tesla отзывает более 376 тысяч машин ряда моделей из-за проблем с усилителем руля, следует из пресс-релиза... | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T16:43+0300

2025-02-21T16:43+0300

2025-02-21T16:43+0300

бизнес

tesla

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/84186/62/841866206_0:267:3167:2048_1920x0_80_0_0_57e367826daa5a0ae09ca8b063314b32.jpg

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Американский производитель электромобилей Tesla отзывает более 376 тысяч машин ряда моделей из-за проблем с усилителем руля, следует из пресс-релиза Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA). "Tesla отзывает некоторые автомобили Model 3 и Model Y 2023 года выпуска с программным обеспечением версии до 2023.38.4. Печатная плата электронного усилителя рулевого управления может испытывать перенапряжение, что приводит к потере усиления рулевого управления, когда автомобиль останавливается, а затем снова ускоряется", - говорится в сообщении. Согласно документу, отзыву подлежат 376 241 автомобиль. В релизе сообщается, что компания выпустила бесплатную обновленную версию программного обеспечения (OTA), Tesla планирует разослать письма с уведомлениями 25 марта. Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.

https://1prime.ru/20250221/yaponiya-855130886.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, tesla, авто