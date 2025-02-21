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Tesla отзовет более 376 тысяч машин
Tesla отзовет более 376 тысяч машин - 21.02.2025, ПРАЙМ
Tesla отзовет более 376 тысяч машин
Американский производитель электромобилей Tesla отзывает более 376 тысяч машин ряда моделей из-за проблем с усилителем руля, следует из пресс-релиза... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T16:43+0300
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Американский производитель электромобилей Tesla отзывает более 376 тысяч машин ряда моделей из-за проблем с усилителем руля, следует из пресс-релиза Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA). "Tesla отзывает некоторые автомобили Model 3 и Model Y 2023 года выпуска с программным обеспечением версии до 2023.38.4. Печатная плата электронного усилителя рулевого управления может испытывать перенапряжение, что приводит к потере усиления рулевого управления, когда автомобиль останавливается, а затем снова ускоряется", - говорится в сообщении. Согласно документу, отзыву подлежат 376 241 автомобиль. В релизе сообщается, что компания выпустила бесплатную обновленную версию программного обеспечения (OTA), Tesla планирует разослать письма с уведомлениями 25 марта. Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.
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бизнес, tesla, авто
Tesla отзовет более 376 тысяч машин
NHTSA: Tesla отзывает более 376 тысяч машин из-за проблем с усилителем руля
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Американский производитель электромобилей Tesla отзывает более 376 тысяч машин ряда моделей из-за проблем с усилителем руля, следует из пресс-релиза Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA).
"Tesla отзывает некоторые автомобили Model 3 и Model Y 2023 года выпуска с программным обеспечением версии до 2023.38.4. Печатная плата электронного усилителя рулевого управления может испытывать перенапряжение, что приводит к потере усиления рулевого управления, когда автомобиль останавливается, а затем снова ускоряется", - говорится в сообщении.
Согласно документу, отзыву подлежат 376 241 автомобиль.
В релизе сообщается, что компания выпустила бесплатную обновленную версию программного обеспечения (OTA), Tesla планирует разослать письма с уведомлениями 25 марта.
Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.
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