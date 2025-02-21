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Во Владивостоке создадут службу эвакуации нарушителей правил парковки

Во Владивостоке создадут службу эвакуации нарушителей правил парковки - 21.02.2025, ПРАЙМ

Во Владивостоке создадут службу эвакуации нарушителей правил парковки

Муниципальную службу эвакуации автомобилей нарушителей правил парковки создадут во Владивостоке, сообщил журналистам глава города Константин Шестаков. | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T07:56+0300

2025-02-21T07:56+0300

2025-02-21T07:56+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 21 фев – ПРАЙМ. Муниципальную службу эвакуации автомобилей нарушителей правил парковки создадут во Владивостоке, сообщил журналистам глава города Константин Шестаков. На встрече с журналистами в пятницу мэр Владивостока рассказал, что новую службу эвакуации автомобилей, нарушающих правила парковки, создадут на базе действующего муниципального предприятия "Содержание городских территорий". "Сейчас у этого предприятия хорошая, крепкая команда, которая неплохо себя показала. Поэтому мы решили расширить их полномочия. В ближайшее время мы начнем процедуру закупки двух машин эвакуации. Скорее всего, на базе КамАЗа. Олег Николаевич (Кожемяко, губернатор Приморья – ред.) сказал, что в этом году нам выделят средства на приобретение дополнительных еще пяти единиц техники для эвакуации", - сказал Константин Шестаков. Он отметил, что еще одной мерой борьбы с нарушителями правил парковки станет использование блокираторов колес, но уточнил, что применять ее будут только в отношении тех автовладельцев, которые снимают с автомобиля госномера, оставляя его на платных парковочных пространствах, чтобы не платить за их использование. "Мы встретились с правовым блоком (правительства Приморского – ред.) края, договорились с ними о том, какие корректировки необходимы. Эти изменения нужно вносить в муниципальное законодательство. После того как мы сделаем эти корректировки, мы сможем использовать блокираторы на тех автомобилях, которые снимают госномера", - сообщил глава Владивостока. Платные парковочные пространства работают во Владивостоке с ноября 2022 года. В настоящее время в городе функционирует 35 платных парковочных зон, из них 33 - открытого типа, это размеченные пространства, расположенные на городских улицах.

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бизнес, общество , владивосток, приморье, камаз