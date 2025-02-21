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Юань открыл торги 21 февраля снижением
Юань открыл торги 21 февраля снижением - 21.02.2025, ПРАЙМ
Юань открыл торги 21 февраля снижением
Курс китайской валюты в начале торговой сессии пятницы снижается до 11,94 рубля, следует из данных Московской биржи. | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T10:02+0300
2025-02-21T10:02+0300
2025-02-21T10:05+0300
usd/rub - курс доллара к рублю
юань
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии пятницы снижается до 11,94 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск понижается на 8 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,94 рубля.
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ПРАЙМ
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юань
USD/RUB - Курс доллара к рублю, юань
Юань открыл торги 21 февраля снижением
Курс юаня в начале торгов снижается до 11,98 рубля
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии пятницы снижается до 11,94 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск понижается на 8 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,94 рубля.