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В России начались продажи нового Nissan Qashqai

В России начались продажи нового Nissan Qashqai - 22.02.2025, ПРАЙМ

В России начались продажи нового Nissan Qashqai

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. В России начались продажи кроссоверов Nissan Qashqai второго поколения, сообщает портал "Автоновости дня". Новые автомобили поставляются | 22.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-22T10:36+0300

2025-02-22T10:36+0300

2025-02-22T10:36+0300

авто

nissan

покупка автомобиля

бизнес

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МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. В России начались продажи кроссоверов Nissan Qashqai второго поколения, сообщает портал "Автоновости дня". Новые автомобили поставляются из Китая.Цена за второй Qashqai начинается от 2,6 миллионов рублей. За такую цену, по данным портала, готовы привезти автомобиль фирмы из Иркутска. При этом уточняется, что в стоимость уже включены все возможные расходы и комиссии.Как сообщают "Автоновости дня", в обновленную версию автомобиля входит отделка салона эко-кожей, а также бесключевой доступ с функцией запуска двигателя с кнопки и мультимедийная система с крупным сенсорным дисплеем. Кроме того, новые версии оснащены 2,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 151 л.с., вариатором и могут быть как переднеприводными, так и полноприводными.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, nissan, покупка автомобиля, бизнес