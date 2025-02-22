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В России начались продажи нового Nissan Qashqai
В России начались продажи нового Nissan Qashqai - 22.02.2025, ПРАЙМ
В России начались продажи нового Nissan Qashqai
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. В России начались продажи кроссоверов Nissan Qashqai второго поколения, сообщает портал "Автоновости дня". Новые автомобили поставляются | 22.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-22T10:36+0300
2025-02-22T10:36+0300
2025-02-22T10:36+0300
авто
nissan
покупка автомобиля
бизнес
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МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. В России начались продажи кроссоверов Nissan Qashqai второго поколения, сообщает портал "Автоновости дня". Новые автомобили поставляются из Китая.Цена за второй Qashqai начинается от 2,6 миллионов рублей. За такую цену, по данным портала, готовы привезти автомобиль фирмы из Иркутска. При этом уточняется, что в стоимость уже включены все возможные расходы и комиссии.Как сообщают "Автоновости дня", в обновленную версию автомобиля входит отделка салона эко-кожей, а также бесключевой доступ с функцией запуска двигателя с кнопки и мультимедийная система с крупным сенсорным дисплеем. Кроме того, новые версии оснащены 2,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 151 л.с., вариатором и могут быть как переднеприводными, так и полноприводными.
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авто, nissan, покупка автомобиля, бизнес
Авто, Nissan, покупка автомобиля, Бизнес
В России начались продажи нового Nissan Qashqai
"Автоновости дня": в России поступил в продажу обновленный Nissan Qashqai
МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. В России начались продажи кроссоверов Nissan Qashqai второго поколения, сообщает портал "Автоновости дня"
. Новые автомобили поставляются из Китая.
Цена за второй Qashqai начинается от 2,6 миллионов рублей. За такую цену, по данным портала, готовы привезти автомобиль фирмы из Иркутска. При этом уточняется, что в стоимость уже включены все возможные расходы и комиссии.
Как сообщают "Автоновости дня", в обновленную версию автомобиля входит отделка салона эко-кожей, а также бесключевой доступ с функцией запуска двигателя с кнопки и мультимедийная система с крупным сенсорным дисплеем. Кроме того, новые версии оснащены 2,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 151 л.с., вариатором и могут быть как переднеприводными, так и полноприводными.