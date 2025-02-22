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Аналитик объяснил, почему может застопориться укрепление рубля

Аналитик объяснил, почему может застопориться укрепление рубля - 22.02.2025, ПРАЙМ

Аналитик объяснил, почему может застопориться укрепление рубля

За неделю 17-21 февраля российский рубль продемонстрировал существенное укрепление по отношению к основным валютам. Но устойчивость новых уровней вызывает... | 22.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-22T04:04+0300

2025-02-22T04:04+0300

2025-02-22T04:04+0300

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МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. За неделю 17-21 февраля российский рубль продемонстрировал существенное укрепление по отношению к основным валютам. Но устойчивость новых уровней вызывает сомнения, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.С начала недели курс доллара снизился на 4,67%, до 89,41 рубля, евро потерял 4,66%, опустившись до 93,54 рубля, а юань ослаб на 3,90%, до 12,06 рубля. Основным драйвером укрепления рубля стало улучшение внешнеполитической обстановки между Россией и США. Ключевым событием недели стали переговоры в Эр-Рияде, которые обе стороны оценили как успешные, указал аналитик. "Особый оптимизм на рынке вызвала возможная встреча президентов России и США до конца февраля, что создало позитивные ожидания относительно потенциального смягчения санкционного режима", - отметил он. Технический анализ недельной динамики показал последовательное снижение доллара к рублю. Дополнительную поддержку оказал налоговый период, во время которого экспортеры традиционно увеличивают продажу валютной выручки. Важным фактором стала также трансформация структуры внешнеторговых расчетов России – доля токсичных валют в экспортных поступлениях за 2024 год снизилась с 31,6% до 18,6%, при этом доля рублевых расчетов выросла как в экспорте, так и в импорте, достигнув более 40%. "На предстоящую неделю с 24 по 28 февраля 2025 года торговый диапазон для доллара 87,50-93,50 рублей, евро – 91,50–98,20 рублей, юань – 11,65–12,60 рублей. При этом закрепление курса доллара ниже 90 рублей может спровоцировать реакцию властей, поскольку чрезмерное укрепление рубля невыгодно как правительству, так и экспортерам", - считает Антонов. Дополнительную неопределенность вносят грядущие санкции США против нефтегазового сектора России, которые вступят в силу 27 февраля. В целом, несмотря на существенное укрепление рубля на этой неделе, обусловленное как дипломатическим оптимизмом, так и сезонными факторами, устойчивость текущих уровней вызывает сомнения. Комфортным для правительства и экспортеров представляется коридор 90-100 рублей за доллар, что делает маловероятным длительное удержание достигнутых уровней укрепления национальной валюты. В перспективе недели-двух нельзя исключать рост давления на рубль с превышением отметки 95 рублей за доллар, заключил аналитик.

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курсы валют, рынки, владислав антонов, bitriver, доллар