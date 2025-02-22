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В Крыму предупредили о возможном отключении мобильной связи в субботу - 22.02.2025, ПРАЙМ
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В Крыму предупредили о возможном отключении мобильной связи в субботу
В Крыму предупредили о возможном отключении мобильной связи в субботу - 22.02.2025, ПРАЙМ
В Крыму предупредили о возможном отключении мобильной связи в субботу
В двух районах Крыма возможно отключение мобильной связи в субботу. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. | 22.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-22T08:34+0300
2025-02-22T08:34+0300
крым
симферополь
сергей аксенов
учения
военные учения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – ПРАЙМ. В двух районах Крыма возможно отключение мобильной связи в субботу. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По словам главы республики, в субботу в Бахчисарайском и Сакском районах в Крыму состоятся антидиверсионные учения, в ходе которых может наблюдаться отключение мобильной связи на территории регионов."Цель учений – противодействие проникновению диверсионных групп противника на территорию республики. В рамках учений в указанных районах возможно временное отключение мобильной связи", - сообщил Аксенов в своем Telegram-канале. Как отметил Аксенов, формат учений предполагает полное блокирование административных районов и досмотровые мероприятия с 10.00 до 15.00 мск. При этом экстренные службы будут доступны по проводной телефонной связи и через систему ЕДДС по номеру 112. Он попросил крымчан сохранять спокойствие и отнестись к ситуации с пониманием, оказывать содействие в проведении учений и доверять только официальным источникам информации.
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крым, симферополь, сергей аксенов, учения, военные учения
КРЫМ, СИМФЕРОПОЛЬ, Сергей Аксенов, учения, военные учения
08:34 22.02.2025
 
В Крыму предупредили о возможном отключении мобильной связи в субботу

Аксенов: в двух регионах Крыма могут отключить мобильную связь в ходе учений

© РИА Новости . Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкЯлта, Крым
Ялта, Крым - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – ПРАЙМ. В двух районах Крыма возможно отключение мобильной связи в субботу. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
По словам главы республики, в субботу в Бахчисарайском и Сакском районах в Крыму состоятся антидиверсионные учения, в ходе которых может наблюдаться отключение мобильной связи на территории регионов.
"Цель учений – противодействие проникновению диверсионных групп противника на территорию республики. В рамках учений в указанных районах возможно временное отключение мобильной связи", - сообщил Аксенов в своем Telegram-канале.
Как отметил Аксенов, формат учений предполагает полное блокирование административных районов и досмотровые мероприятия с 10.00 до 15.00 мск. При этом экстренные службы будут доступны по проводной телефонной связи и через систему ЕДДС по номеру 112.
Он попросил крымчан сохранять спокойствие и отнестись к ситуации с пониманием, оказывать содействие в проведении учений и доверять только официальным источникам информации.
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