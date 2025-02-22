https://1prime.ru/20250222/krym-855156332.html

В Крыму предупредили о возможном отключении мобильной связи в субботу

В Крыму предупредили о возможном отключении мобильной связи в субботу - 22.02.2025, ПРАЙМ

В Крыму предупредили о возможном отключении мобильной связи в субботу

В двух районах Крыма возможно отключение мобильной связи в субботу. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. | 22.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-22T08:34+0300

2025-02-22T08:34+0300

2025-02-22T08:34+0300

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симферополь

сергей аксенов

учения

военные учения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – ПРАЙМ. В двух районах Крыма возможно отключение мобильной связи в субботу. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По словам главы республики, в субботу в Бахчисарайском и Сакском районах в Крыму состоятся антидиверсионные учения, в ходе которых может наблюдаться отключение мобильной связи на территории регионов."Цель учений – противодействие проникновению диверсионных групп противника на территорию республики. В рамках учений в указанных районах возможно временное отключение мобильной связи", - сообщил Аксенов в своем Telegram-канале. Как отметил Аксенов, формат учений предполагает полное блокирование административных районов и досмотровые мероприятия с 10.00 до 15.00 мск. При этом экстренные службы будут доступны по проводной телефонной связи и через систему ЕДДС по номеру 112. Он попросил крымчан сохранять спокойствие и отнестись к ситуации с пониманием, оказывать содействие в проведении учений и доверять только официальным источникам информации.

https://1prime.ru/20250221/krym-855150269.html

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крым, симферополь, сергей аксенов, учения, военные учения