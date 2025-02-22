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Маск согласился, что США могли бы предотвратить конфликт на Украине

Маск согласился, что США могли бы предотвратить конфликт на Украине - 22.02.2025, ПРАЙМ

Маск согласился, что США могли бы предотвратить конфликт на Украине

Американский предприниматель Илон Маск согласился с мнением о том, что США могли бы предотвратить конфликт на Украине. | 22.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-22T16:10+0300

2025-02-22T16:10+0300

2025-02-22T16:10+0300

спецоперация на украине

украина

илон маск

сша

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МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск согласился с мнением о том, что США могли бы предотвратить конфликт на Украине. Миллиардер прокомментировал публикацию в соцсети X с фрагментом выступления известного американского экономиста и профессора Колумбийского университета Джеффри Сакса, рассказывающего о своем телефонном разговоре с бывшим советником по национальной безопасности президента США Джейком Салливаном в декабре 2021 года. По заявлению Сакса, он пытался убедить Салливана в том, что если Вашингтон публично заявит, что НАТО не будет расширяться на территорию Украины, конфликта можно будет избежать. Однако Салливан заявил, что он не может сказать это публично. "Вот именно", - написал Маск в комментарии к публикации. Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что никогда бы не допустил конфликта на Украине, если бы был на посту президента Соединенных Штатов. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

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украина, илон маск, сша